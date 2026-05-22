Fin de l'euphorie et normalisation - tant de la croissance que de la valorisation - pour le propriétaire des marques Hoka et UGG.

Sa croissance sur l'exercice 2026 atteint 10%, soit son rythme le plus faible en cinq ans. Le phénomène Hoka, qui continue de séduire les amateurs de running et représente 41% du chiffre d'affaires, continue d’évoluer sur un territoire de croissance à deux chiffres.

C’est la marque UGG, qui représente 46% du chiffre d'affaires et se montre plus sensible à la demande adolescente, qui ralentit davantage et pénalise l’ensemble.

L'exercice 2026 marque surtout un recul critique de la croissance en Amérique du Nord, qui ne progresse que de 0,2% sur les douze derniers mois - c'est-à-dire qui plonge en territoire négatif si on l'ajuste pour l'inflation.

C'est là le point tendancieux, heureusement compensé par la croissance à l'international qui, à 27% en 2026, demeure dans sa moyenne des cinq dernières années.

Les investisseurs avaient senti le vent tourner depuis quelques mois, et ajusté leurs attentes en conséquence. La compagnie, elle, met à profit cette conjoncture pour racheter 1,1 milliard de dollars de titres - c'est-à-dire l'intégralité de son profit annual - à un cours moyen de 102$.

Son conseil d'administration vient - d'approuver un nouveau plan de rachats d’actions de 3,5 milliards de dollars. Sur le papier, cela fait parfaitement sens : Deckers est parfaitement capitalisé, sans dette nette, et s'échange à des multiples de valorisation qui n’anticipent plus aucune croissance.

Si celle-ci revient - c'est la condition - les actionnaires ne pourront que se féliciter de ce choix. Il faut pour cela que UGG marque à nouveau de point auprès du jeune public nord-américain, séduit par quantité d’alternatives, dont Birkenstock.

L'expérience prouve que les anges déchus du secteur de la mode retournent rarement en apesanteur. Les soudaines chutes du piédestal sont légion, comme le prouvent encore récemment les cas de Lululemon ou Dr. Martens.

Même le tout-puissant Nike, qui pourtant garnit tous les rayons et tous les encarts publicitaires, peine ces temps-ci à remonter la pente.