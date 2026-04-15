Le WTTC (World Travel & Tourism Council) rapporte que la contribution des voyages et du tourisme au PIB mondial a atteint un niveau record de 11 600 MdsUSD en 2025, soit 9,8% de l'économie mondiale, avec une croissance de 4,1%, nettement supérieure à celle du PIB global (2,8%). Le secteur a également soutenu 366 millions d'emplois, représentant 10,9% de l'emploi mondial et près d'un tiers des créations de postes.
L'activité a été marquée par 1,54 milliard d'arrivées internationales, soit environ 4,2 millions de voyageurs par jour, dépassant les niveaux pré-pandémie.
Sur le plan régional, l'Asie-Pacifique affiche la plus forte progression avec une hausse de 8,1% et un PIB touristique de 3 290 MdsUSD, portée par la reprise des flux internationaux. À l'inverse, l'Amérique du Nord enregistre une croissance plus limitée de 1%, avec 3 055 MdsUSD, reflétant une reprise plus lente et des contraintes structurelles. Au final, "le secteur a connu sa meilleure année, démontrant sa résilience et sa capacité à dépasser la croissance mondiale", a commenté Gloria Guevara, directrice générale du WTTC.
Malgré cette dynamique, les disparités régionales persistent, dans un contexte où l'accessibilité, les capacités et les politiques publiques continuent d'influencer la trajectoire du secteur.
Témoignant de la bonne santé du secteur Voyage & Tourisme, plusieurs titre de géants du secteur ont connu une progression à deux chiffres depuis le début de l'année avec par exemple +42% pour Melia Hotels, +23% pour Getlink, +18% pour Marriott ou encore +15% pour Hilton.
Meliá Hotels International SA (anciennement Sol Meliá SA) est une entreprise espagnole principalement active dans le secteur de l'hôtellerie. La société se concentre sur la gestion et l'exploitation de chaînes hôtelières. Ses activités sont réparties en trois segments : Hôtels, Immobilier et Club Meliá.
La division Hôtels administre des établissements sous contrats de gestion et de franchise, exploite des hôtels en propre ou en location, et propose d'autres activités de divertissement, telles que des jeux de casino et des circuits organisés. La division Immobilier comprend le développement et les opérations immobilières, tandis que la division Club Meliá gère des complexes de clubs de vacances.
Le portefeuille de marques de la société comprend notamment Gran Meliá, Paradisus, Meliá, Innside by Meliá, Tryp by Wyndham et Sol Hotels. L'entreprise opère à travers de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Asie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.