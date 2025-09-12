Rien, pour l'instant, n'a stoppé l'irrésistible ascension du premier réseau social de la communauté gay.

Il faut croire que les analystes de Zonebourse avaient été trop prudents avec Grindr, puisque la valorisation du groupe a quadruplé dans la foulée de notre article Précautions de mise qui faisait suite à son introduction en bourse.

Après avoir atteint des niveaux stratosphériques, cette valorisation s'est néanmoins largement dégonflée depuis, tant par un retour à des conditions de marché moins fiévreuses que parce que divers cabinets de recherche font le siège des fonds activistes pour attaquer la société, dont le premier actionnaire reste l'homme d'affaires singapourien Raymond Sage.

Sont mis en cause par lesdits cabinets de recherche, entre autres, des pratiques d'audit tendancieuses, qui auraient valu au groupe une enquête de la SEC lancée en 2023 ; un système de rémunération prohibitif, avec des fortunes payées en stock-options à une équipe de management toujours très prompte à se délester des titres si généreusement reçus ; ainsi qu'une expérience utilisateur en dégradation marquée.

Même s'il convient d'être prudent, les preuves sont pour l'instant peu convaincantes. Si enquête il y a eu, elle n'a manifestement débouché sur rien ; les rémunérations en stock-options sont en effet grossièrement exagérées - un sixième du CA l'an dernier - mais somme toute assez banales dans le secteur de la tech ; quant à l'expérience utilisateur dégradée, elle n'a pas empêché les revenus et les profits de Grindr de caracoler vers de nouveaux sommets.

Grindr, qui générait presque cent millions de dollars de cash flow libre l'an dernier - avant stock-options cependant, qui sur le papier représentent tout de même la moitié de ce profit - en générera très vraisemblablement entre 120 et 140 millions cette année. En parallèle, son chiffre d'affaires augmente encore d'un quart sur le dernier semestre. Malgré son ubiquité, sa plate-forme maintient donc un impressionnant rythme d'expansion ; son chiffre d'affaires aura d'ailleurs doublé en trois ans.

Après la récente chute du cours du titre, le marché valorise désormais Grindr à x25 le cash flow libre avant stock-options, et x50 après stock-options, et x28 l'EBITDA - contre x13 pour un comparable Match, qui ne peut que rêver d'une performance comparable à celle de Grindr. Malgré la contraction, la valorisation semble donc encore évoluer dans le domaine du raisonnable, voire du généreux.