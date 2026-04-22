Malgré un 1er trimestre décevant, Reckitt maintient ses objectifs annuels
Le géant britannique de produits de consommation courante Reckitt a publié mercredi des ventes inférieures aux attentes pour son 1er trimestre du fait d'un environnement jugé difficile, tout particulièrement en Europe, ce qui ne l'a pas empêché de laisser inchangés ses objectifs annuels.
Le fabricant des préservatifs Durex, de l'expectorant Mucinex et des produits de nettoyage Dettol a fait état d'une progression de 0,6% de ses ventes à périmètre comparable par rapport au même trimestre de 2025.
En excluant Mead Johnson Nutrition, dont il souhaite se séparer, ses ventes comparables ont augmenté de 1,3%.
Sur cette base, les analystes attendaient cependant une croissance bien plus prononcée, de l'ordre de 3%.
Dans les marchés émergents, où le groupe génère une grande partie de son activité, les ventes ont augmenté de 7,6% en données comparables sur le trimestre, mais elles ont été impactées par un manque à gagner de l'ordre de deux points de pourcentage lié à une chute "à deux chiffres" de l'activité en Russie, pénalisée par les sanctions internationales qui frappent le pays.
En Europe et en Amérique du Nord, où le groupe réalise encore plus de la moitié de son chiffre d'affaires, les ventes comparables ont reculé respectivement de 4,2% et 0,8%.
Les analystes se montrent sceptiques
"Ce n'est pas bon, de notre point de vue", réagissent dans une note les analystes de Jefferies, tandis que les équipes de Bernstein évoquent une publication "brouillonne".
Ces chiffres décevants n'empêchaient pas le propriétaire des marques Strepsils, Durex ou Lysol de maintenir ses objectifs annuels : Reckitt Benckiser vise toujours une croissance de 4% à 5% pour ses activités stratégiques dites de coeur (core) pour l'ensemble de l'année, mais avec une marge opérationnelle de 1er semestre attendue deux points en dessous de celle de la même période de 2025 (24,6%).
Ce statu quo laissait cependant les investisseurs sceptiques. A la suite de cette publication, le titre Reckitt essuyait, avec un repli de 4,9%, la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres et de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS déclarent s'attendre à ce que les prévisions du marché soient revues en baisse dans le sillage de ces chiffres, alors que le consensus visait déjà prudemment une croissance en bas de fourchette pour cette année.
Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien ménager (43,3%) : produits de nettoyage des toilettes et des salle de bains (marques Cillit Bang et Harpic ), désinfectants et nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; marques Dettol, Lysol et Veja), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; marques Air Wick, Mortein et SBP), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; marques Calgonit et Finish), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon et Woolite) ;
- médicaments OTC et produits de santé (41,5%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; marque Dettol), produits OTC (marques Gaviscon, Mucinex, Strepsils, Clearasil, etc.), produits de bien-être intime (marques Durex, K-Y et Queen V), vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Move Free et Neuriva), analgésiques (marque Nurofen), et produits de soins de la personne (marque Veet) ;
- produit de nutrition (15,2%) : notamment produits de nutrition infantile (marques Enfamil, Enfagrow, Enfinitas et Nutramigen).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,3%), Etats-Unis (29,5%) et autres (64,2%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.