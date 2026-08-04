Malgré une certaine confiance, DZ Bank abaisse sa cible sur EssilorLuxottica
EssilorLuxottica se dirige vers une troisième séance consécutive de hausse et gagne 1,03%, à 171,35 euros. Une semaine après la publication des comptes du premier semestre, DZ Bank se montre dans l'ensemble mitigée sur le spécialiste de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.
La banque allemande estime que le premier semestre est bon, avec un chiffre d'affaires qui a progressé par rapport à l'année dernière, mais qui reste inférieur au consensus.
Les analystes ont notamment relevé une dichotomie entre les canaux de distribution. La croissance des ventes a été portée par la vente directe, tandis que le commerce de gros a freiné la dynamique. Le ralentissement, notamment observé au deuxième trimestre, s'explique par des pauses de commandes chez de grands partenaires de distributions américains. DZ Bank suppose que les opticiens indépendants aux Etats-Unis, qui constituent un pilier central, ont fait preuve de prudence en raison des incertitudes économiques liées aux droits de douane à l'importation et la volatilité des taux d'intérêt.
En ce qui concerne la rentabilité, les analystes ont salué la hausse de 6,3% du bénéfice par action, qui a été portée par la croissance de l'Ebit. La marge d'Ebit ajustée a progressé de 50 points de base pour atteindre 18,6%, notamment grâce à une stricte discipline sur les coûts, à des remboursements de droits de douane et à un meilleur mix produit.
Au niveau des objectifs, EssilorLuxottica a réaffirmé sa prévision quinquennale, qui prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires dans le milieu de la plage à un chiffre (mid-single digit) et un EBIT progressant au même rythme. Le groupe s'est montré confiant pour le second semestre : le T3 a bien commencé, l'inflation des coûts reste sous contrôle, et les remboursements de droits de douane pourraient encore augmenter.
La recommandation de DZ Bank est à l'achat, mais la cible de cours a été abaissée de 300 à 275 euros. Malgré cette réduction, les analystes restent convaincus par la thèse d'investissement, qui profitera de l'intégration verticale et de la nouvelle génération de verres intelligents.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.