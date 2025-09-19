UBS relève son conseil sur le titre à achat (contre neutre) et remonte son objectif de cours à 194 GBX (contre 170 GBX). Ce nouvel objectif de cours fait ressortir un potentiel de hausse de 17% du titre.
'L'AHL a affiché des chiffres impressionnants au cours des deux derniers mois, ce qui devrait entraîner des mises à niveau du consensus EPS dans les semaines à venir...' indique UBS.
Man Group : UBS relève son conseil sur le titre
Publié le 19/09/2025 à 11:48
