Man Group plc est une société britannique de gestion active d'investissements basée sur la technologie. La société se concentre sur la performance et les solutions de portefeuille client en déployant les technologies les plus récentes dans l'ensemble de ses activités. Elle propose des produits à long terme, des produits alternatifs et des produits du marché privé sur la base d'une gestion unique ou d'une multigestion. Elle développe des solutions sur mesure et des services de fonds de fonds spéculatifs qui utilisent la technologie, l'infrastructure et l'expertise de pointe de la société. Sa plateforme technologique facilite la génération d'alpha, la gestion de portefeuille, l'exécution des transactions, les opérations, la conformité, la gestion des risques et la comptabilité, et fournit des outils de collaboration pour les utilisateurs finaux à l'échelle de l'entreprise. Sa plateforme est conçue pour gérer l'échelle, la complexité et la personnalisation. La société offre à ses investisseurs des programmes d'investissement sur mesure, illustrant son engagement. La société exerce ses activités de gestion de placements par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements, à savoir Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man GPM et Man Varagon.