Encore une année en demi-teinte et quasi état d'asphyxie pour les Red Devils, qui peinent à renouer avec leur gloire du passé.

Le club est arrivé en finale de la UEFA Europa League - un net cran en-dessous de la Champions League en termes de prestige - où il s'est incliné face à son compatriote Tottenham. En Premier League, le championnat anglais, il n'a fini qu'à une piteuse quinzième place.

Au niveau financier, cette contre-performance sportive s'est traduite par une sévère baisse des droits de retransmission, heureusement compensée par la bonne tenue des revenus commerciaux - merchandising et contrats de sponsoring - ainsi que par des hausses des prix sur les billets de stade.

Ainsi, le chiffre d'affaires reste peu ou prou égal à l'an passé. Sauf divine providence, il est attendu en stagnation sur l'année en cours. Au niveau de l'exploitation, les comptes, eux, restent dans le rouge ; ils le seraient encore davantage sans les transferts de joueurs, qui permettent au club de réduire sa perte avant impôts et intérêts de 69 millions de livres l'an passé à 18 millions de livres cette année.

Idem au niveau du résultat net, qui s'enfonce plus profond encore à cause de la charge d'intérêts ; et du cash-flow, encore plus profondément tiré en territoire négatif, suite notamment à un important programme de modernisation des infrastructures. Ces paramètres délicats sont typiques des clubs de football européens : voir à ce sujet Le délicat numéro d'équilibriste de l'Ajax Amsterdam et Juventus Football Club S.p.A. : Tonneau des danaïdes.

Dans Manchester United plc : Coup franc de quarante mètres et Manchester United plc : Changement de propriétaire en vue, nous soulignions que le milliardaire Jim Ratcliffe, magnat de la chimie et, depuis l'an dernier, actionnaire de référence du groupe aux côtés de la famille Glazer - avec cependant la complète direction des affaires sportives - s'aventurait dans un pari risqué avec son investissement dans le club.

L'intéressé s'est évertué à mettre en place un plan de restructuration et d'économies. Mais sans succès sportif, les recettes vont stagner. Or, si l'expérience récente prouve bien quelque chose, c'est que les triomphes sportifs s'obtenaient en investissant massivement dans l'acquisition de joueurs stars, ce dont Manchester United n'est plus capable au regard de ses finances.

Le club vit désormais sur son héritage du passé. Jim Ratcliffe avait beaucoup comparé la puissance de sa marque à Apple ou Coca-Cola, il est difficile de séparer ici l'auto-persuasion des réalités : ajustés pour l'inflation, les revenus commerciaux de MU sont en déclin depuis six ans ; alors que ceux d'Arsenal, de Liverpool, de Tottenham ou de Manchester City sont eux en croissance prononcée.