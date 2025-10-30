Manitou BF recule de 1% après un ajustement par le groupe de ses perspectives pour 2025, avec un chiffre d'affaires attendu en recul de l'ordre de 4% par rapport à celui de 2024 et un taux de résultat opérationnel courant de 5,3% du chiffre d'affaires.
Le fournisseur de matériel de manutention explique mettre actuellement en oeuvre plusieurs actions pour atténuer les effets de la hausse des droits de douane, et anticiper un impact de ces mesures dès cette fin d'année sur son activité.
Manitou revendique un chiffres d'affaires des 9 premiers mois de 2025 de 1,84 milliard d'euros, en baisse de 8% (-7% en comparable), dont un chiffres d'affaires sur le seul 3e trimestre de 568 MEUR, en repli de 4% en comparaison annuelle.
Manitou Group est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- matériels de manutention et d'élévation (84,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ;
- services (15,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion.
A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (35,4%), Europe du Nord (33,7%), Amériques (21,3%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (9,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.