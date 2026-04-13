Jacqueline Himsworth a été actionnaire et administratrice historique de la société, elle oeuvre au passage de l'entreprise familiale au rang de référence mondiale. En 2017, elle prend la présidence du conseil d'administration de Manitou Group. Elle y incarne une gouvernance d'équilibre, veillant à préserver l'ADN de l'entreprise, alliant innovation technologique et proximité humaine. Avec une vision long terme, elle impulse les transformations nécessaires à la résilience et la pérennité du groupe. Dirigeante prévoyante, elle oeuvre à l'émergence de la nouvelle génération au sein du Conseil d'administration, afin de préparer l'avenir, garantissant ainsi la continuité de l'oeuvre familiale et la stabilité stratégique du groupe.
Le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours pour mettre en place les initiatives garantissant la continuité de la gouvernance, fidèle à l'esprit de stabilité et de transmission porté par Jacqueline Himsworth.
Manitou Group est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- matériels de manutention et d'élévation (84,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ;
- services (15,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion.
A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (35,4%), Europe du Nord (33,7%), Amériques (21,3%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (9,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.