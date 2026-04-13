Manitou annonce le décès de Jacqueline Himsworth

Le spécialiste du matériel de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a dévoilé le décès de sa présidente du conseil d'administration.

Jacqueline Himsworth a été actionnaire et administratrice historique de la société, elle oeuvre au passage de l'entreprise familiale au rang de référence mondiale. En 2017, elle prend la présidence du conseil d'administration de Manitou Group. Elle y incarne une gouvernance d'équilibre, veillant à préserver l'ADN de l'entreprise, alliant innovation technologique et proximité humaine. Avec une vision long terme, elle impulse les transformations nécessaires à la résilience et la pérennité du groupe. Dirigeante prévoyante, elle oeuvre à l'émergence de la nouvelle génération au sein du Conseil d'administration, afin de préparer l'avenir, garantissant ainsi la continuité de l'oeuvre familiale et la stabilité stratégique du groupe.



Le Conseil d'administration se réunira dans les prochains jours pour mettre en place les initiatives garantissant la continuité de la gouvernance, fidèle à l'esprit de stabilité et de transmission porté par Jacqueline Himsworth.