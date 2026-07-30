Manitou BF : solide rebond au premier semestre, objectifs relevés
Grâce à une bonne dynamique commerciale en Europe et une nette amélioration de son efficience industrielle, le spécialiste de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement a affiché une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Cette performance a poussé la direction à réviser à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026.
Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 1,428 milliard d'euros, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2025 (+13,4% en données comparables). L'accélération s'est particulièrement confirmée au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 780 millions d'euros (+15,6%).
Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 87 millions d'euros, en hausse de 33,8%. Parallèlement, le résultat net semestriel a progressé en passant de 33 à 51 millions d'euros.
Fort des résultats enregistrés sur la première moitié de l'année et de la robustesse de son carnet de commandes, Manitou a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue entre 6,5 et 8%, contre environ 5% auparavant et le taux de résultat opérationnel courant devrait se situer entre 5,3 et 5,6%, contre environ 5% auparavant.
Manitou BF est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- matériels de manutention et d'élévation (83,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ;
- services (16,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion.
A fin 2025, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (36,1%), Europe du Nord (34,2%), Amériques (19,6%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (10,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.