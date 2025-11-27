Manitou Group est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit : - matériels de manutention et d'élévation (84,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ; - services (15,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion. A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (35,4%), Europe du Nord (33,7%), Amériques (21,3%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (9,6%).