Dans la perspective du déploiement de sa nouvelle feuille de route stratégique "LIFT 2030", Manitou annonce un nouveau comité exécutif à compter du 1er janvier 2026, fondé sur une nouvelle structure opérationnelle autour de trois zones géographiques.
Ainsi, Brad Boehler rejoint Manitou en tant que president North America, Jean Rouault est nommé president distribution Europe et Steve Ryder, president LAPAM (Amérique Latine, Pacifique, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Océanie).
Quatre directions transversales sont confiées à Maurizio Achilli (procurement), Elisabeth Ausimour (innovative business & technologies), Corinne Le Guyader (commercial excellence & service) et Pierre Paineau (manufacturing & industrial).
Trois membres actuels du comité exécutif poursuivent leurs missions : Céline Brard (chief financial officer), Christine Prat (chief human resources officer) et Hervé Rochet (chief transformation & governance officer).
Par ailleurs, le 3e mandat de Michel Denis comme directeur général arrivant à son terme le 11 juin 2026, un processus de recrutement a été lancé pour désigner son successeur à la tête du groupe de matériel de manutention.
Manitou Group est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- matériels de manutention et d'élévation (84,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ;
- services (15,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion.
A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (35,4%), Europe du Nord (33,7%), Amériques (21,3%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (9,6%).
