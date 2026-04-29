Le spécialiste des chariots élévateurs (+0,24%) a enregistré un chiffre d'affaires de 648 MEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 8% sur un an et de 10,2% à périmètre et changes constants, confirmant une dynamique commerciale solide en début d'exercice.
"Cela reflète une bonne dynamique des marchés européens (+13%), notamment pour les chariots télescopiques et les loueurs. A l'inverse, les régions de l'Amérique du Nord et du LATAM sont sous pression (-14% et -13% respectivement)", souligne Oddo BHF, à surperformance sur le titre.
Avant d'ajouter : "Le bilan est sain, les profits sont confortables et le groupe est dans une dynamique de gains de parts de marché".
Sur la période, les prises de commandes de machines progressent également, atteignant 631 MEUR contre 574 MEUR un an plus tôt, soit une hausse de 9,9%.
Fort de ce bon début d'année, le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% sur l'ensemble de l'exercice 2026.
Manitou prévoit par ailleurs un résultat opérationnel courant autour de 5% du chiffre d'affaires, traduisant une rentabilité attendue globalement stable.
Manitou Group est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement destinés aux marchés de la construction (63% du CA), de l'agriculture (26%) et de l'industrie (11%). Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- matériels de manutention et d'élévation (83,6%) : matériels de manutention tout-terrain (chariots télescopiques fixes et rotatifs, chariots élévateurs tout-terrain et chariots embarqués), nacelles élévatrices de personnes, chariots élévateurs industriels et semi industriels, chariots embarqués, chariots élévateurs tout terrain, matériel de magasinage, chargeuses compactes sur pneus et sur chenille, chargeuses articulées et tractopelles ;
- services (16,4%) : vente de pièces de rechange et d'accessoires, fourniture de solutions de financement, gestion de flottes, mise à disposition de machines connectées, extensions de garanties et contrats de maintenance, prestations de formation et vente de matériel d'occasion.
A fin 2025, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (36,1%), Europe du Nord (34,2%), Amériques (19,6%) et Asie-Pacifique-Afrique-Moyen-Orient (10,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.