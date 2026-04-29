Manitou signe un bon début d'année

Le spécialiste des chariots élévateurs (+0,24%) a enregistré un chiffre d'affaires de 648 MEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 8% sur un an et de 10,2% à périmètre et changes constants, confirmant une dynamique commerciale solide en début d'exercice.

"Cela reflète une bonne dynamique des marchés européens (+13%), notamment pour les chariots télescopiques et les loueurs. A l'inverse, les régions de l'Amérique du Nord et du LATAM sont sous pression (-14% et -13% respectivement)", souligne Oddo BHF, à surperformance sur le titre.



Avant d'ajouter : "Le bilan est sain, les profits sont confortables et le groupe est dans une dynamique de gains de parts de marché".



Sur la période, les prises de commandes de machines progressent également, atteignant 631 MEUR contre 574 MEUR un an plus tôt, soit une hausse de 9,9%.



Fort de ce bon début d'année, le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% sur l'ensemble de l'exercice 2026.



Manitou prévoit par ailleurs un résultat opérationnel courant autour de 5% du chiffre d'affaires, traduisant une rentabilité attendue globalement stable.