ManpowerGroup Inc. est une entreprise internationale spécialisée dans les solutions de gestion des ressources humaines. La société propose une gamme complète de solutions et de services dans ce domaine, notamment le recrutement et l'évaluation ; la mise à niveau des compétences, la reconversion professionnelle, la formation et le développement ; la gestion de carrière ; l'externalisation et le conseil en gestion des ressources humaines. Son portefeuille de services de recrutement comprend le recrutement de professionnels en CDI, en CDD et en mission, ainsi que pour des postes administratifs, industriels et dans le domaine des technologies de l'information (TI). Ces services sont fournis sous ses marques Manpower et Experis. Sa marque Talent Solutions est spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies de gestion des ressources humaines sur mesure et de nouvelles solutions, ainsi que dans la création de valeur ajoutée répondant aux besoins complexes de ses clients en matière de main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Ses solutions Talent Solutions combinent des offres mondiales d'externalisation du processus de recrutement (RPO), de TAPFIN - Managed Service Provider (MSP) et de gestion des droits afin de fournir des capacités basées sur les données qui aident les organisations dans la transformation de leurs effectifs.