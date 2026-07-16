ManpowerGroup affiche un bénéfice net de 53,5 millions de dollars au 2ème trimestre

ManpowerGroup a annoncé un bénéfice net de 1,13 $ par action diluée pour les trois mois clos le 30 juin 2026, contre des pertes nettes de 1,44 $ par action diluée sur la période de l'année précédente.

Le bénéfice net du trimestre s'élevait à 53,5 millions de dollars contre des pertes nettes de 67,1 millions de dollars l'an précédent.



Les revenus du deuxième trimestre s'élevaient à 4,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la période de l'année précédente.



Le trimestre en cours comprenait la vente de Jefferson Wells U.S. les coûts des activités commerciales, des programmes de transformation stratégique, les coûts de restructuration, ainsi qu'une charge de liquidation d'entreprise abandonnée qui, dans son ensemble, a eu un impact positif sur le bénéfice par action de 0,14 $ au deuxième trimestre.



Hors ces éléments, le bénéfice par action était de 0,99 $ par action diluée au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 27% en monnaie constante au deuxième trimestre 2026.



Les résultats financiers du trimestre ont également été impactés par le dollar US par rapport aux devises étrangères en comparaison à la période de l'année précédente. Sur une base de monnaie constante, les revenus ont augmenté de 6% par rapport à la période de l'année précédente.



Le groupe s'attend à un bénéfice par action dilué au troisième trimestre compris entre 0,96 $ et 1,06 $, ce qui inclut un impact défavorable estimé sur la devise de 2 cents et un taux d'imposition effectif de 44%.



Jonas Prising, président et DG de ManpowerGroup, a déclaré : "Au deuxième trimestre, nous avons obtenu de solides résultats avec des chiffres d'affaires supérieurs aux attentes. Les résultats reflètent une bonne exécution sur nos marques et nos marchés, une discipline continue des coûts et une demande en amélioration."