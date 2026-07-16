Le bénéfice net du trimestre s'élevait à 53,5 millions de dollars contre des pertes nettes de 67,1 millions de dollars l'an précédent.
Les revenus du deuxième trimestre s'élevaient à 4,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la période de l'année précédente.
Le trimestre en cours comprenait la vente de Jefferson Wells U.S. les coûts des activités commerciales, des programmes de transformation stratégique, les coûts de restructuration, ainsi qu'une charge de liquidation d'entreprise abandonnée qui, dans son ensemble, a eu un impact positif sur le bénéfice par action de 0,14 $ au deuxième trimestre.
Hors ces éléments, le bénéfice par action était de 0,99 $ par action diluée au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 27% en monnaie constante au deuxième trimestre 2026.
Les résultats financiers du trimestre ont également été impactés par le dollar US par rapport aux devises étrangères en comparaison à la période de l'année précédente. Sur une base de monnaie constante, les revenus ont augmenté de 6% par rapport à la période de l'année précédente.
Le groupe s'attend à un bénéfice par action dilué au troisième trimestre compris entre 0,96 $ et 1,06 $, ce qui inclut un impact défavorable estimé sur la devise de 2 cents et un taux d'imposition effectif de 44%.
Jonas Prising, président et DG de ManpowerGroup, a déclaré : "Au deuxième trimestre, nous avons obtenu de solides résultats avec des chiffres d'affaires supérieurs aux attentes. Les résultats reflètent une bonne exécution sur nos marques et nos marchés, une discipline continue des coûts et une demande en amélioration."
ManpowerGroup Inc. est une entreprise internationale spécialisée dans les solutions de gestion des ressources humaines. La société propose une gamme de solutions et de services dans ce domaine, notamment le recrutement et l'évaluation ; la mise à niveau des compétences, la reconversion professionnelle, la formation et le développement ; la gestion de carrière ; l'externalisation et le conseil en gestion des ressources humaines. Son portefeuille de services de recrutement comprend le recrutement de professionnels en CDI, en CDD et en mission, ainsi que pour des postes administratifs, industriels et dans le domaine des technologies de l'information (TI). Ces services sont fournis sous ses marques Manpower et Experis. Sa marque Talent Solutions est spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies de gestion des ressources humaines sur mesure et de nouvelles solutions. La marque Talent Solutions comprend l’externalisation du processus de recrutement (RPO) et TAPFIN - Managed Service Provider (MSP). Les services MSP comprennent la gestion globale des programmes, le reporting et le suivi, la sélection et la gestion des fournisseurs, ainsi que la répartition des commandes.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.