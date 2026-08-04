Les derniers résultats de Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. dépeignent une marque de cosmétiques bénéficiant toujours d'une forte demande des consommateurs, mais combien de temps cette dynamique pourra-t-elle durer ?

La beauté reste l'une des catégories de consommation discrétionnaire les plus résilientes au monde. Selon le rapport "State of Beauty" de McKinsey pour 2026, le marché mondial de la beauté devrait croître de 5 % par an jusqu'en 2030, pour atteindre 590 milliards de dollars américains (USD), malgré le ralentissement de la croissance dans plusieurs secteurs orientés vers la consommation.

La Chine semble suivre cette tendance. KPMG prévoit que le marché intérieur atteindra environ 86,7 milliards USD d'ici 2030. Les consommateurs actuels stimulent la demande pour des soins de la peau axés sur les ingrédients, des produits de luxe abordables et des technologies de beauté telles que l'analyse de la peau par intelligence artificielle (IA).

Alors que les acteurs locaux cherchent à conquérir le marché avec des options premium accessibles, Mao Geping incarne un virage vers le véritable luxe. Mao Geping est une entreprise de beauté chinoise spécialisée dans le maquillage et les soins de la peau. Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les produits haut de gamme, les marques nationales et les parcours d'achat numériques, l'entreprise s'aligne sur l'expansion à long terme du marché de la beauté.

Une beauté qui a du mordant

Le chiffre d'affaires de Mao Geping pour l'exercice 2025 a progressé de 30 % sur un an pour atteindre 5,1 milliards de yuans (CNY), contre 3,9 milliards CNY, soutenu par une activité e-commerce accrue et une couverture plus large des canaux de distribution. Le bénéfice d'exploitation a augmenté d'environ 35,4 % sur un an pour s'établir à 1,6 milliard CNY, contre 1,2 milliard CNY, une croissance plus rapide que celle des ventes, portée par une progression de la marge brute et une réduction des frais de vente et de distribution.

Parallèlement, le bénéfice net a grimpé de 36,8 % sur un an pour atteindre 1,2 milliard CNY, contre 881,3 millions CNY, grâce au levier opérationnel et à la baisse des frais financiers. Cet écart suggère que l'entreprise a conservé une part plus importante de chaque yuan supplémentaire après coûts, malgré des dépenses accrues pour la marque et les canaux de vente.

Le flux de trésorerie opérationnel a augmenté pour atteindre 1,2 milliard CNY, contre 968,6 millions CNY. Par conséquent, le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est passé de 845,9 millions CNY à 1 milliard CNY, en raison d'une meilleure croissance des bénéfices malgré l'augmentation des dépenses d'investissement (capex).

Un fard à joues à prix cassé

À 55,8 dollars de Hong Kong (HKD), soit 48 CNY, l'action Mao Geping a déçu les actionnaires au cours de l'année écoulée. Le titre a chuté de 44 %, alors que son plus haut sur 52 semaines culmine à 112 HKD (96,4 CNY). Il s'agit d'un ajustement brutal pour une entreprise qui continue d'afficher une forte croissance de ses bénéfices. Malgré ces performances financières solides, les actions de Mao Geping ont peiné à mesure que l'enthousiasme des investisseurs s'est estompé. La forte baisse du cours de l'action reflète une révision à la baisse des attentes du marché plutôt qu'une dégradation de la performance opérationnelle.

La valorisation illustre bien la situation. Le titre se négocie à 15,3 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, bien en dessous de sa moyenne de ratio cours/bénéfice (P/E) sur deux ans de 27,5x. Il s'agit d'une décote par rapport à son propre historique de cotation. Ici, l'écart ressemble davantage à une réévaluation des attentes par le marché après une période de forte hausse.

Les analystes, pour l'instant, refusent de céder au pessimisme ambiant. Dix-sept des 18 analystes recommandent l'action à l'achat, tandis qu'un seul est à "conserver". L'objectif de cours moyen de 84,8 CNY implique un potentiel de hausse de 76,4 %. Cet optimisme place la barre très haut. Le débat n'est plus de savoir si Mao Geping peut croître, mais si elle peut croître assez vite pour convaincre les investisseurs que la forte dévalorisation boursière est allée trop loin.

Séduisante mais risquée

Mao Geping continue de profiter de la demande pour la beauté haut de gamme, d'une reconnaissance de marque accrue et de l'expansion de ses canaux de vente. Mais le plus facile est peut-être derrière elle. L'entreprise fait face à une concurrence croissante de la part des marques locales et internationales, tandis que les dépenses continues en marketing, dans les nouveaux canaux et le développement de produits pourraient mettre les marges à l'épreuve.

Les goûts des consommateurs en matière de beauté peuvent également évoluer rapidement, surtout sur un marché de plus en plus dicté par les influenceurs et le commerce social. L'entreprise semble plus solide que ne le suggère le cours de son action, mais maintenir la croissance tout en défendant son positionnement premium reste le défi majeur.