MARA sécurise jusqu'à 2 GW au Texas pour accélérer son virage vers l'IA
Le groupe américain, longtemps associé au minage de bitcoin, renforce sa mutation vers les infrastructures énergétiques et numériques en mettant la main sur un site stratégique déjà raccordé au réseau électrique au Texas.
En signant un accord définitif avec HIF USA pour acquérir un vaste site raccordé au réseau dans le comté de Matagorda, au Texas, MARA poursuit méthodiquement sa transformation. L'entreprise américaine, ancien mineur de bitcoin devenu développeur d'infrastructures énergétiques et numériques, met la main sur plus de 1 200 acres (~485 hectares) situés à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Houston.
L'enjeu principal ne réside pas tellement dans le foncier, mais dans son accès à l'électricité. Le site devrait offrir jusqu'à 1 GW de capacité réseau initiale d'ici octobre 2027, puis jusqu'à 2 GW en avril 2028. MARA prévoit d'y développer, avec Starwood Digital Ventures, un campus capable d'héberger des charges de calcul haute performance (HPC), tout en conservant une flexibilité pour le minage de bitcoin. HIF conservera une participation minoritaire si un bail est signé avec un locataire HPC.
Cette opération prolonge la stratégie déjà esquissée lors de l'acquisition annoncée de Long Ridge Energy & Power en avril dernier. MARA veut transformer l'accès à la puissance électrique en plateforme multi-usages, capable de servir l'IA, les centres de données critiques et le bitcoin selon les opportunités de marché. Dans une industrie où les délais de raccordement, les permis, l'eau et la fibre deviennent des goulets d'étranglement, les sites "powered land" prennent ces derniers temps une valeur stratégique croissante.
Une fois pleinement énergisé, le site pourrait porter la capacité potentielle totale de MARA à environ 4,8 GW, en incluant Long Ridge. Le titre gagne environ 10% après l'annonce.
MARA Holdings, Inc. est une société spécialisée dans les infrastructures numériques. La société s’est attachée à étendre la capacité de ses infrastructures à des domaines connexes, notamment l’intelligence artificielle (IA), le calcul haute performance (HPC) et les technologies de l’information (TI) critiques. Elle transforme l’énergie excédentaire en capital numérique, contribuant ainsi à l’équilibre du réseau électrique et à l’accélération du déploiement d’infrastructures critiques. Son activité principale repose principalement sur le minage de bitcoin. La société exploite plusieurs sites de minage de bitcoin qui fournissent des services d'hébergement à des sociétés de minage de cryptomonnaies d'envergure institutionnelle. Les services d'hébergement comprennent la colocation et les services gérés. Les services de colocation consistent notamment à fournir aux sociétés de minage des espaces protégés dans des centres de données, de l'électricité, des systèmes de refroidissement et une connectivité Internet. Elle opère sur quatre continents et dispose de 19 centres de données en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine, avec une capacité totale d'environ 1,9 gigawatt (GW).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.