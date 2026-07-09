MARA sécurise jusqu'à 2 GW au Texas pour accélérer son virage vers l'IA

Le groupe américain, longtemps associé au minage de bitcoin, renforce sa mutation vers les infrastructures énergétiques et numériques en mettant la main sur un site stratégique déjà raccordé au réseau électrique au Texas.

En signant un accord définitif avec HIF USA pour acquérir un vaste site raccordé au réseau dans le comté de Matagorda, au Texas, MARA poursuit méthodiquement sa transformation. L'entreprise américaine, ancien mineur de bitcoin devenu développeur d'infrastructures énergétiques et numériques, met la main sur plus de 1 200 acres (~485 hectares) situés à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Houston.



L'enjeu principal ne réside pas tellement dans le foncier, mais dans son accès à l'électricité. Le site devrait offrir jusqu'à 1 GW de capacité réseau initiale d'ici octobre 2027, puis jusqu'à 2 GW en avril 2028. MARA prévoit d'y développer, avec Starwood Digital Ventures, un campus capable d'héberger des charges de calcul haute performance (HPC), tout en conservant une flexibilité pour le minage de bitcoin. HIF conservera une participation minoritaire si un bail est signé avec un locataire HPC.



Cette opération prolonge la stratégie déjà esquissée lors de l'acquisition annoncée de Long Ridge Energy & Power en avril dernier. MARA veut transformer l'accès à la puissance électrique en plateforme multi-usages, capable de servir l'IA, les centres de données critiques et le bitcoin selon les opportunités de marché. Dans une industrie où les délais de raccordement, les permis, l'eau et la fibre deviennent des goulets d'étranglement, les sites "powered land" prennent ces derniers temps une valeur stratégique croissante.



Une fois pleinement énergisé, le site pourrait porter la capacité potentielle totale de MARA à environ 4,8 GW, en incluant Long Ridge. Le titre gagne environ 10% après l'annonce.