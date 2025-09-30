Marché : ambiance morose, l'ombre d'un possible 'shutdown' plane sur les cours

En cette fin de matinée, l'ambiance est maussade sur les principales places boursières européennes : Paris cède 0,3% tandis que Londres et Francfort stagnent juste en dessous de leur point d'équilibre.

Les investisseurs ont les yeux tournés de l'autre côté de l'Atlantique, où les Etats-Unis pourraient faire face à un potentiel 'shutdown' si le Congrès n'adopte pas le budget fédéral, ce qui entraînerait alors une fermeture partielle des administrations fédérales.



Malgré ce contexte fait d'incertitudes, Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management, indique maintenir des perspectives positives sur les actions US, qui devraient continuer à être soutenues par des fondamentaux favorables et des thèmes d''innovations transformantes'.



'Les investisseurs qui cherchent à gérer les risques liés au timing devraient envisager d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition à nos secteurs préférés', ajoute-t-il, mentionnant par exemple les utilities et la santé.



Sur le front des statistiques, le nombre de chômeurs en Allemagne diminue de 70 000 en septembre pour s'établir à 2 955 000, mais, en données corrigées des variations saisonnières, il augmente de 14 000 par rapport au mois précédent.



'Le marché du travail continue de manquer de l'élan nécessaire à une reprise plus forte', reconnaît Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, qui publie ces chiffres. Par rapport à septembre 2024, le nombre de chômeurs s'inscrit en hausse de 148 000.



Outre-Manche, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,3% en rythme séquentiel au deuxième trimestre 2025, après une augmentation de 0,7% pour les trois premiers mois de l'année, selon l'Office national de statistiques.

Enfin, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient en France de 1,2% sur un an en septembre 2025, marquant ainsi une accélération de l'inflation exprimée en rythme annuel après +0,9% en août.



Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.

Toujours au chapitre des statistiques du jour, est attendu l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board.

Sur le compartiment obligataire, les Bunds à 10 ans sont stables, à 2,71%, tout comme l'OAT de même échéance, immobile à 3,53%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce des premiers résultats positifs pour son programme d'étude TSIX, qui a évalué son nouveau test Troponin T à haute sensibilité de sixième génération pour le diagnostic des crises cardiaques, test ayant récemment reçu un marquage CE.

ASOS a averti mardi que son chiffre d'affaires annuel serait légèrement inférieur aux prévisions du marché, dans un contexte de demande atone. Le groupe anticipe un bénéfice ajusté (EBITDA) dans le bas de la fourchette annoncée, comprise entre 130 et 150 millions de livres sterling (consensus Zonebourse / S&P Capital IQ de 11 analystes : 140,4 MGBP).



Repsol annonce la mise en production de son premier puits au sein du champ offshore Leon (dans les eaux de la Louisiane, Etats-Unis). Deux autres puits doivent suivre d'ici fin 2025 et deux supplémentaires en 2026, indique la société.

Enfin, UBS a vivement critiqué mardi les propositions du gouvernement suisse visant à imposer davantage de fonds propres à la première banque du pays, estimant que ces mesures affaibliraient non seulement l'établissement, mais aussi l'économie nationale et l'attractivité de la place financière helvétique.