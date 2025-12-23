Marché : ambiance timide en Europe, un peu plus festive à New York

La Bourse de Paris devrait encore évoluer dans le calme mardi, avec des investisseurs appelés à se montrer toujours aussi peu actifs en cette dernière séance d'échanges complets avant les fêtes de Noël.



Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice vedette - échéance janvier - grignote 2,5 points à 8 133,5 points, annonçant une ouverture inchangée ou presque.



En terminant sur un repli limité de 0,4% à 8 121 points lundi soir, le marché parisien avait enchaîné une 19ème séance de stagnation au sein de son corridor compris entre 8 050 et 8 150 points.



L'indice a végété toute la journée au beau milieu de la fourchette, dans une ambiance typique de la période des fêtes, avec une activité inférieure de 30% à 40% à la moyenne.



La Bourse de Paris vivra une séance abrégée mercredi avant de fermer pour le long week-end de Noël.



S'il n'y a pas eu grand-chose à signaler en Europe, Wall Street a continué à profiter de son traditionnel mouvement haussier de fin d'année, même si les volumes y sont restés aussi relativement limités.



L'indice Dow Jones a encore progressé de 0,5% à 48 362,7 points, le S&P 500 s'est adjugé 0,6% à 6 878,5 points et le Nasdaq Composite avançait de 0,5% à 23 428,8 points, soit sa troisième meilleure clôture historique.



Le "rally" de Noël des marchés américains reste alimenté par l'annonce, la semaine dernière, d'un net ralentissement de inflation qui ouvre la porte à de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed.



Certains observateurs s'inquiètent cependant de la situation de plus en plus tendue sur le marché des taux, qui raconte une toute histoire concernant les anticipations d'assouplissement monétaire des investisseurs.



Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain, référence absolue de son univers, s'établit à presque 4,17% alors qu'il ressortait en-dessous du seuil des 4% il y a encore deux mois.



"Pour le S&P 500, l'enjeu principal n'est pas une baisse immédiate des taux par la Réserve fédérale, mais plutôt la stabilisation des taux d'intérêt réels et des rendements obligataires", estime ainsi Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.



"Tant que ces derniers cessent de progresser et s'orientent graduellement à la baisse à moyen terme, les marchés d'actions peuvent conserver un soutien fondamental, même dans un contexte de ralentissement de la croissance économique", ajoute la professionnelle.



"Dans cet environnement, le S&P 500 est susceptible d'évoluer de manière constructive mais prudente, avec une performance davantage tributaire de la qualité des résultats des entreprises et des flux de capitaux que de l'anticipation d'un assouplissement monétaire marqué", prévient l'analyste.



La publication, aujourd'hui à 14h30, des derniers chiffres de la croissance américaine au 3ème trimestre pourraient cependant renforcer le sentiment favorable dont bénéficie actuellement Wall Street en renforçant le scénario dit des "Goldilocks" (croissance modérée et inflation maîtrisée) privilégiée par les marchés.



Du côté des changes, largement désertés à l'approche des fêtes de fin d'année, l'euro poursuit son redressement face au dollar pour se traiter ce matin autour de 1,1775 dollar.



Les deux contrats de référence sur le pétrole consolident légèrement après leur récente phase de rebond, due aux tentions entre les Etats-Unis et le Venezuela. Le Brent de mer du Nord recule de 0,2% à 61,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède près de 0,3% à moins de 57,9 dollars.



L'or poursuit son ascension et gagne 1% au-delà de 4 500 dollars, établissant ainsi de nouveaux pics, une situation là encore assez inhabituelle sachant que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.