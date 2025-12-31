Marché : bilan largement positif pour les investisseurs européens en 2025

Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé pour cette dernière séance de l'année qui s'achèvera à 14h, avec la fermeture des places de marché. Alors que Francfort est restée portes closes, Londres recule de 0,1% tandis que Paris lâche 0,5%.



À l'heure de dresser un bilan annuel, c'est finalement Francfort qui aura le mieux négocié cet exercice 2025 marqué par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, les incertitudes sur les taux et le retour de Trump à la Maison Blanche. L'indice allemand a ainsi progressé de 23% au cours de l'année, faisant un peu mieux que Londres (+21%) et beaucoup mieux que Paris (+10%).



L'Euro Stoxx 50 s'arroge pour sa part 18% sur l'année écoulée. Le Stoxx Europe 600 est à +16,5%, soit peu ou prou la même performance que le MSCI Europe (+16,4%).



Alors que l'engouement pour l'IA a tenu une place centrale dans la bonne santé affichée globalement par les actions cette année, la société Swiss Life Asset Managers estime que cette thématique devrait encore tenir une place importante en 2026.



"Dans un scénario favorable où la dynamique de l'IA et le soutien monétaire persistent, une nouvelle année solide pour le marché actions est possible", estimait-elle. "À l'inverse, une correction dans l'IA pourrait provoquer de larges pertes."



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue ce matin à 2,85%, un rendement en hausse de 21% sur l'année écoulée. L'OAT de même échéance affiche un rendement de 3,55%, en hausse finalement plus contenue de 11,7% sur l'année, malgré les soubresauts de la vie politique hexagonale.



Sur le Forex, l'euro reste stable ce matin face au billet vert, autour des 1,173 USD. Sur l'année écoulée, l'euro s'est apprécié de 13% par rapport au dollar après avoir débuté l'année proche de la parité.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Saab a signé un contrat avec la Direction générale de l'Armement (DGA) pour deux avions GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C), comprenant du matériel au sol, de la formation et du soutien.



Le groupe a aussi signé un contrat pour la commande de missiles RBS 70 Bolide du ministère lituanien de la Défense nationale. La valeur de la commande s'élève à 3 milliards de couronnes suédoises, soit environ 265 MEUR, et les livraisons devraient avoir lieu entre 2028 et 2032.



Ryanair prévoit une accélération majeure de son activité en 2026, notamment en Slovaquie avec une hausse de 70% de sa capacité à Bratislava, et en Albanie où l'ouverture d'une base de trois appareils à Tirana permettra d'assurer 450 vols hebdomadaires. Le développement se poursuit également au Maroc, avec l'implantation d'une base de deux avions à Rabat en avril 2026, portant le portefeuille de projets à 20 lignes.



Le conglomérat portugais Sonae fait part d'un accord pour la cession de sa participation de 25,86% dans Parque Dom Pedro Shopping, un centre commercial situé à Campinas, dans l'État brésilien de São Paulo, à deux fonds d'investissement immobilier brésiliens.

Enfin, Vestas annonce avoir reçu des commandes de 574 MW aux États-Unis et au Canada pour des projets non divulgués. Vestas a également reçu une commande de 288 MW en Australie.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.