Marché : bourses européennes en vert, l'or grimpe au delà des 3800$ l'once

Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin : Paris et Francfort grappillent 0,2% tandis que Londres s'arroge 0,5%.



La semaine qui débute s'annonce riche en indicateurs économiques. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis constitueront le principal point d'attention des marchés. En effet, 'la baisse du taux directeur de -25 points de base attendue par le marché en octobre est conditionnée à un mauvais chiffre des créations d'emplois en septembre', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Bank of America anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.

'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.

'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.



Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,72% (-2 pts) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,54% (-2 pts).À Londres, le baril de Brent recule de 0,7% à 69,2 USD.L'euro gagne 0,2% face au billet vert, à 1,172 USD. A noter la nette progression de l'or qui gagne 1,3% et s'échange à plus de 3800$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le Danois Genmab a annoncé lundi le rachat de la biotech néerlandaise Merus NV pour 8 milliards de dollars en numéraire. Le laboratoire versera 97 USD par action, soit une prime de 41% sur le cours de clôture de Merus vendredi à New York.



BASF, Porsche et BEST annoncent avoir mené à bien un projet pilote de recyclage chimique de déchets complexes issus de véhicules en fin de vie. Pour la première fois, des flux de déchets automobiles mélangés ont entièrement remplacé les matières premières fossiles dans un procédé de gazéification.



AstraZeneca a annoncé lundi son intention de coter directement ses actions à la Bourse de New York, abandonnant le système actuel d'American Depositary Shares (ADS). Le groupe maintiendra cependant son siège et sa cotation principale à Londres.



Enfin, Rheinmetall annonce la signature d'un contrat d'environ 444 millions d'euros pour fournir des munitions à un client d'Europe de l'Est.