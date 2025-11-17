Les Bourses européennes entament dans une relative prudence (-0,1% à Londres et à Francfort, -0,2% à Paris et à Milan) une semaine où les regards devraient restés tournés vers les Etats-Unis, entre interrogations sur la Fed et résultats de Nvidia.
'Dernièrement, de plus en plus de membres du FOMC se sont déclarés contre une baisse des taux. Une des raisons est le brouillard statistique qui ne va pas se lever avant plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois', rappelle Oddo BHF.
Si la fermeture des administrations fédérales a théoriquement pris fin la semaine dernière, cet épisode devrait en effet continuer de perturber les publications des statistiques officielles américaines pendant encore un certain temps.
Ainsi, parmi les publications qui avaient été affectées, seules celles des commandes à l'industrie et de la balance commerciale pour août, puis du rapport sur l'emploi pour septembre ont été annoncées pour cette semaine.
Des données américaines non officielles devraient toutefois paraitre ces jours-ci, parmi lesquels plusieurs indices d'activité pour le mois en cours, les ventes de logements anciens ou l'indice de confiance de l'Université du Michigan.
De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance notamment des chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, puis des indices PMI composites en estimation flash pour le mois en cours.
Si les publications d'entreprise devraient se tarir en Europe, cette semaine s'annonce plus riche sur ce front aux Etats-Unis, avec celles de distributeurs comme Walmart, Home Depot et Target, qui aideront à jauger la consommation des ménages.
Surtout, les investisseurs devraient se montrer attentifs aux trimestriels de Nvidia, qui permettront de savoir si le fabricant de processeurs spécialisé dans l'IA est en mesure de continuer à remporter le même succès que par le passé.
Après une hausse de 41% de son titre ces six derniers mois et une valorisation qui dépasse aujourd'hui 4 600 milliards de dollars, la première capitalisation boursière mondiale ne semble guère avoir le droit à l'erreur.
Les attentes sont particulièrement élevées pour Nvidia, qui a l'habitude de surpasser les prévisions et de relever ses objectifs, et on pourrait craindre un mouvement de panique sur les marchés en cas de publication décevante.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.