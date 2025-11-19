Marché : dans l'expectative des minutes de la Fed et de Nvidia

Une relative prudence semble prévaloir sur les places européennes (+0,1% à Londres, à Francfort et à Madrid, -0,2% à Paris, -0,4% à Milan), dans une séance marquée par l'attentisme avant deux rendez-vous majeurs ce soir.



Après la clôture en Europe, les investisseurs doivent prendre connaissance des minutes de la dernière réunion de la Fed, pouvant y rechercher des indications sur la décision que prendra la banque centrale américaine en décembre sur ses taux.



'Les votes de la réunion du 29 octobre avaient révélé de fortes divisions au sein du FOMC. Les discours qui ont suivi ont confirmé cette divergence qui traduit la tension opposée sur le double mandat', rappelait Oddo BHF en début de semaine.



'A ce jour, trois des sept gouverneurs sont favorables à une baisse des taux en décembre (Waller, Bowman, Miran), un a exprimé des réserves (Barr). Les trois autres (Powell, Cook, Jefferson) n'ont pas révélé leur jeu', poursuivait-il.



Surtout, l'attention des investisseurs pourrait se concentrer ce soir sur les résultats du fabricant de puces Nvidia, véritable baromètre du dynamisme de l'IA, thème qui a largement porté les marchés américains au cours des derniers mois.



'Nous maintenons une vision positive de l'histoire de croissance structurelle de l'IA, qui devrait stimuler de nouvelles performances des actions', estime d'ailleurs Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.



'La participation aux tendances transformatrices est souvent essentielle pour la préservation et l'appréciation de patrimoine à long terme, et nous pensons que les investisseurs sous-alloués devraient s'y exposer davantage', juge le professionnel.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera qu'Eurostat a confirmé son estimation rapide d'un taux d'inflation annuel de 2,1% dans la zone euro en octobre, en baisse après 2,2% le mois précédent et proche donc de la cible moyen terme de 2% de la BCE.



Au Royaume-Uni, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% sur un an en octobre, un taux annuel en baisse de 0,2 point par rapport à septembre, et en données sous-jacentes, l'inflation est passée de 3,5 à 3,4% d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, Sage Group gagne plus de 2% à Londres, l'éditeur de progiciels ayant fait part de résultats de bonne facture au titre de son exercice 2025, lui permettant notamment de lancer un programme de rachat d'actions.



Fraport recule de près de 3% à Francfort, pâtissant d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' sur le titre de l'exploitant de l'aéroport de Francfort, et ce malgré un objectif de cours remonté de 58 à 65 euros.



A Paris, Interparfums dévisse de presque 10% à la suite d'un ajustement à la baisse de la prévision de chiffre d'affaires du groupe pour 2025, et de son refus de formuler des objectifs de ventes pour l'année prochaine compte tenu du contexte actuel.