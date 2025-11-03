Marché : de l'optimisme pour commencer le nouveau mois

Les Bourses européennes commencent plutôt de bonne humeur (+0,1% à Londres, +0,2% à Paris, +0,6% à Milan, +0,9% à Francfort) ce mois de novembre, après une semaine écoulée que nombre d'observateurs jugeaient cruciale.



Les marchés d'actions se sont sortis avec les honneurs d'une dernière semaine d'octobre très riche en termes d'actualité, entre réunions de grandes banques centrales et avalanche de résultats, en particulier ceux des GAFAM.



Pour beaucoup de stratèges, la voie de la hausse est dégagée jusqu'au début de l'année prochaine, et les équipes de SG et UBS ont d'ores et déjà établi un objectif de 7300 points pour le S&P 500 à horizon début 2026 (contre 6840 points actuellement).



'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', assure Michael Brown, chez Pepperstone, pointant notamment l'assouplissement monétaire de la Fed.



Mentionnant aussi une économie toujours solide, des résultats d'entreprises robustes, la réouverture imminente de la fenêtre de rachats d'actions, le stratège voir un 'cocktail explosif qui continue de pousser naturellement les marchés vers le haut'.



Le 'shutdown' devrait continuer d'empêcher la publication de certaines données macroéconomiques américaines dans les prochains jours, en particulier le rapport sur l'emploi américain pour le mois écoulé, initialement prévu vendredi.



Les opérateurs prendront néanmoins connaissance de nombreuses statistiques, dont les indices PMI composites et ISM pour octobre, l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.



Pour l'heure, on notera que l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est établi sur la barre des 50 en octobre (après 49,8 le mois précédent), signalant ainsi une stabilisation de la conjoncture du secteur.



'La production a augmenté pour un huitième mois consécutif, mais sans l'élan

nécessaire à une véritable reprise', précise Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, qui pointe une demande toujours atone en Europe.



La semaine sera aussi marquée par la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, pour laquelle Bank of America anticipe un statu quo sur le taux directeur, par un vote de six voies contre trois au sein du comité.



Moins chargée que la précédente pour les publications d'entreprises, la semaine qui commence devrait tout de même voir celles de Palantir, AMD, Pfizer et McDonald's aux Etats-Unis, ou d'AstraZeneca, bp, Novo Nordisk et Rheinmetall en Europe.



En attendant, Ryanair chute de près de 3% à Dublin, malgré l'annonce par la compagnie à bas coûts d'un bénéfice net ajusté en progression de 20% pour son deuxième trimestre comptable 2026, avec notamment une forte reprise des tarifs.



Vodafone recule de près de 2% à Londres, UBS ayant abaissé sa recommandation sur le titre de l'opérateur de téléphonie mobile en passant de 'neutre' à 'vendre', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 72 à 80 pence.