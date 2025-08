Marché : de légers gains après le PMI composite

Publié le 05/08/2025 à 12:00 Zonebourse.com Partager

Les Bourses européennes évoluent plutôt dans le vert ce mardi (-0,1% à Milan, mais +0,1% à Paris, +0,3% à Londres, +0,4% à Francfort), encouragées par le rebond de Wall Street la veille et par un indice PMI bien orienté dans la zone euro.



Wall Street a fini en hausse lundi (+1,5% pour le S&P500), portée par les chances renforcées d'une baisse des taux de la Fed en septembre, un scénario désormais anticipé par plus de 90% des traders, selon l'outil FedWatch du CME.



'Les marchés d'actions ne semblent pas du tout s'inquiéter, à ce stade, d'un possible ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis', constate Danske Bank, rappelant 'le rapport franchement faible sur l'emploi paru vendredi'.



Paru ce matin, l'indice PMI composite dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en juin à 50,9, signalant donc une accélération de l'expansion du secteur privé en juillet, qui a toutefois uniquement reposé sur le secteur des services.



Si la France a vu son activité globale reculer à un rythme plus marqué qu'en juin, la croissance s'est accélérée dans les trois autres principales économies de la région, l'Espagne ayant enregistré le plus fort taux d'expansion.



'Le ralentissement actuel de l'inflation dans le secteur des services augmente la probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la BCE au second semestre', pointe en outre Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



La séance est aussi marquée par de nombreuses publications de résultats, comme celle d'Adecco dont le titre abandonne près de 4% à Zurich, dans le sillage de marges en retrait pour le groupe de services en ressources humaines.



bp prend près de 3% à Londres après avoir fait état d'un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre, les effets de son programme de contrôle des coûts étant venus s'ajouter à la vigueur de ses activités dans le gaz.



Infineon s'adjuge 5% à Francfort à la suite d'un relèvement de sa perspective de marge bénéficiaire annuelle après un bénéfice meilleur qu'attendu pour le fabricant de puces au titre du troisième trimestre de son exercice décalé.