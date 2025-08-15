Marché : de nouveaux indicateurs pour terminer la semaine, en attendant l'Alaska

s le vert vendredi à l'ouverture avant la publication de nouveaux indicateurs, dont les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, après avoir déjà réussi à progresser la veille en dépit de chiffres de l'inflation américaine susceptibles de remettre en cause le scénario d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain.



Vers 8h05, le contrat sur l'indice CAC 40 - livraison août - reprend 46,5 points à 7918 points, laissant entrevoir l'atteinte du seuil des 7900 points pour cette séance de l'Assomption.



Soutenu par les valeurs de la défense et de l'aéronautique, le marché parisien avait gagné plus de 0,8% jeudi, ce qui lui permet d'afficher à ce stade de la semaine un gain hebdomadaire de l'ordre de 1,6% avec un retour confirmé au-dessus des 7800 points, soit son plus haut niveau en plus d'un mois.



Sauf changement de tendance majeur, il devrait s'agir de sa seconde semaine consécutive de hausse, une performance notable sachant que la période estivale nourrit habituellement une prudence particulière, la faiblesse des volumes d'échanges amplifiant les mouvements à la hausse comme à la baisse.



Les incertitudes persistantes sur les conséquences du nouveau régime de droits de douane américain maintiennent cependant les investisseurs sur le qui-vive, toute la question étant de savoir quel sera son impact sur la dynamique de croissance mondiale et des bénéfices des entreprises, et donc sur les marchés d'actions.



Les tensions commerciales commencent toutefois à devenir bel et bien déjà perceptibles dans certains indicateurs économiques.



Si les prix à la consommation aux Etats-Unis publiés mardi sont ressortis en ligne avec les attentes, ceux à la production communiqués hier ont largement surpris à la hausse.



Bien que la persistance des tensions inflationnistes conjuguée au ralentissement du marché du travail américain conduit certains analystes à redouter une situation de 'stagflation' Outre-Atlantique, les marchés d'actions américains sont jusqu'ici gagnants: le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques.



Avec une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, le S&P fait désormais quasiment jeu égal avec l'Euro STOXX 50, qui s'est adjugé 11% depuis le 1er janvier.



Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs à la publication, à 14h30 aux Etats-Unis, des chiffres des ventes au détail, qui leur permettront de jauger l'évolution de la conjoncture.



Les économistes attendent une hausse de 0,5% des ventes de détail en juillet, après une progression de 0,6% le mois précédent.



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs aux Etats-Unis cet après-midi suivront les prix à l'importation, l'indice Empire State de la Fed de New York, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan.



Dernier rendez-vous majeur de cette fin de semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, en vue de discuter d'un accord potentiel qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine.



La réunion ne doit toutefois commencer qu'à 21h30 (heure de Paris) ce qui signifie que les discussions devraient s'achever bien après la clôture des marchés européens, tout comme la conférence de presse prévue à l'issue du sommet.



'Du coup, on pourrait assister à de sacrés écarts lors de la réouverture de certains marchés dimanche soir', prévient Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants vont sans doute boucler ou réduire leurs positions, surtout sur le pétrole, histoire de limiter la casse', ajoute-t-il.



En attendant, les cours du brut sont en baisse, puisque le Brent recule de 0,1% à 66,7 dollars le baril et le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) perd 0,2% autour de 63,8 dollars.



Le rendement des Treasuries à dix ans se maintient au-dessus de 4,29% suite aux chiffres supérieurs aux attentes des prix producteurs dévoilés hier.



Le dollar confirme son récent accès de faiblesse, consécutif aux attaques répétées de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de la Fed, de nature à remettre en question l'indépendance de l'institution. L'euro profite de la fébrilité du billet vert pour se rapprocher de 1,1675 dollar.