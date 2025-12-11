Marché : des hésitations en Europe au lendemain de la Fed

Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi (+0,1% à Londres et Milan, -0,1% à Francfort et Madrid, +0,4% à Paris), partagées entre des annonces du FOMC bien accueillies et une publication d'Oracle jugée décevante.



A l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, la Fed a réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, mais a aussi annoncé un retour immédiat à une politique d'expansion de son bilan.



Si Jerome Powell ne s'est pas montré particulièrement accommodant au cours de sa conférence de presse, il a aussi évité d'adopter un ton trop restrictif en soulignant qu'une hausse de taux n'était le scénario de personne au sein du FOMC.



L'institution a à la fois abaissé ses prévisions d'inflation et relevé celles de croissance, tout en constatant un marché du travail qui s'affaiblit, un scénario qui pourrait bien justifier de nouvelles réductions du coût du crédit l'an prochain.



"La Fed va donc poursuivre son cycle de baisses de taux et les chiffres d'inflation et d'emploi publiés la semaine prochaine détermineront l'amplitude et le timing du mouvement", estime ainsi Bastien Drut, chez CPRAM.



"Avec la Fed procédant à une baisse de taux de 25 points de base, le contexte de la politique monétaire reste favorable, et nous voyons des opportunités dans les actions, les obligations de qualité et l'or", juge-t-on chez UBS Global WM.



Si les annonces du FOMC ont permis aux indices actions américains de finir la séance dans le vert, avec en particulier un gain de plus de 1% pour le Dow Jones, la publication trimestrielle d'Oracle a jeté un froid après la clôture.



Le groupe a certes dévoilé un BPA bien meilleur que prévu pour le trimestre écoulé, mais sa publication a dans l'ensemble été jugée mitigée par Jefferies, qui pointait notamment une croissance des revenus IaaS sous les attentes.



"Les préoccupations liées au financement par la dette de l'IA sont restées sans solution", mettait aussi en avant Jefferies, soulignant enfin une forte augmentation des dépenses d'investissement prévues par le groupe américain.



Illustrant la déception suscitée par cette publication chez les investisseurs, l'action Oracle affiche une chute de plus de 11% en transactions hors séance, entrainant dans son sillage un recul de plus de 2% de son pair allemand SAP à Francfort.



Autre valeur en berne, Ontex Group dévisse de 18% à Bruxelles après un avertissement sur résultats lancé par le fabricant de produits d'hygiène pour l'exercice en cours, en raison d'une faiblesse de la demande en puériculture.