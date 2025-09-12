Marché : du rouge au lendemain de la BCE

A l'exception de Londres (+0,3%), les principales places européennes s'inscrivent en retrait ce vendredi (stabilité à Milan, -0,2% à Francfort, -0,3% à Paris, -0,4% à Madrid), au lendemain de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE.



Sans surprise, celui-ci a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'Le marché est ressorti de la réunion de septembre encore plus convaincu que le taux final a été atteint. Le monde est encore très incertain et la BCE a raison de ne pas s'engager à l'avance', réagit Deutsche Bank ce matin.



'Dans le même temps, la BCE semble de plus en plus à l'aise avec des taux directeurs de 2%', poursuit l'établissement allemand, expliquant qu'elle peut ainsi absorber une partie de l'incertitude et de la volatilité économiques.



Selon Deutsche Bank, le marché voit une probabilité moindre de nouvelles baisses de taux, les obstacles à une telle décision s'étant accrus. 'Dans notre scénario de référence, la prochaine décision sera une hausse fin 2026', estime-t-il.



Facteur d'appréhension pour les marchés, c'est ce soir que l'agence de notation Fitch se prononcera sur la note souveraine de la France, actuellement fixée à 'AA-', mais qui pourrait être abaissée à 'A+' sur fond d'instabilité politique.



Parmi les statistiques du jour en Europe, on notera que les taux d'inflation annuelle ont été confirmés à 2,2% en Allemagne et à 0,9% en France pour le mois d'août, et que la production industrielle britannique a reculé de 0,9% en juillet.



Dans l'actualité des valeurs, Novartis lâche près de 3% à Zurich, victime d'une dégradation de conseil à 'vente' chez Goldman Sachs, qui dit s'inquiéter d'un possible ralentissement de la croissance du laboratoire pharmaceutique.



A l'inverse, les titres du réassureur allemand Hannover Re (+2% à Francfort) et du groupe de technologies pour le GNL GTT (+3% à Paris) profitent tous deux de recommandations 'achat' adoptées par les analystes d'UBS.



A Paris, le titre du groupe de bourses Euronext se hisse en terrain positif (+1%) après l'annonce de sa prochaine intégration au sein du CAC 40, en lieu et place du groupe de centres de contact Teleperformance (-1%).