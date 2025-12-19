Marché : du surplace en Europe après la BCE

Les Bourses européennes font globalement du surplace (+0,2% à Francfort, stabilité à Londres, Paris et Madrid, +0,3% à Milan) au lendemain d'une séance qui a vu les investisseurs accueillir favorablement les conclusions des banques centrales.

Conformément aux attentes, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser ses 3 taux d'intérêt inchangés, à respectivement 2,00%, 2,15% et 2,40%, mais a aussi relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro.



"La BCE se trouve aujourd'hui dans une situation globalement confortable, avec une inflation proche de l'objectif et une croissance résiliente, évoluant autour de son rythme tendanciel", commentait Konstantin Veit, chez PIMCO.



Selon ce gestionnaire de portefeuilles, "les marchés ont désormais totalement écarté la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire et rejoignent son scénario selon lequel le cycle de baisse des taux s'est achevé à 2%".



Elle aussi sans surprise, la Banque d'Angleterre a décidé de réduire son taux directeur de 25 points de base, à 3,75%, par une majorité de 5 voix au sein de son comité de politique monétaire, contre 4 qui auraient préféré un statu quo.



"Le recul de l'inflation contribue à lui permettre de poursuivre son assouplissement jusqu'en 2026, le refroidissement du marché du travail soutenant une poursuite de la désinflation", a réagi Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management.



Autre nouvelle bien accueillie par les marchés jeudi, l'inflation annuelle a ralenti le mois dernier aux Etats-Unis, à +2,7% contre +3% en septembre, et alors que les économistes l'attendaient en général en hausse à +3,1%.



"Ces chiffres devraient confirmer la position de la Fed selon laquelle les risques à la baisse pour le marché du travail l'emportent sur les risques d'inflation. À notre avis, le marché prévoit trop peu de baisses de taux pour 2026", estime Commerzbank.