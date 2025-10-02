Marché : dynamique haussière, investisseurs en quête de visibilité sur la politique monétaire

L'optimisme est de mise chez les investisseurs européens : Francfort grimpe de 1,2% et devance Paris (+1,1%). Seule Londres se montre plus hésitante avec un FTSE à l'équilibre.Hier, les marchés ont pris connaissance du rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis, témoignant de la destruction de quelque 32 000 emplois au cours du mois de septembre. Il a par ailleurs révisé le solde du mois précédent, passant de +54 000 en première lecture à... -3000.

Une situation qui donne tout son sens à l'expression 'bad news is good news' ('les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles') puisque cette fragilité du marché du travail soutient le scénario d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed en octobre - et potentiellement en décembre.

Dans ce contexte, les statistiques du chômage et des commandes à l'industrie aux États-Unis, attendues cet après-midi, auraient pu apporter de précieux éclairages aux investisseurs quant à la santé de l'économie états-unienne... mais c'était sans compter sur le 'shutdown'.



En effet, si la fermeture partielle des administrations fédérales américaines (faute d'accord budgétaire au Congrès) n'a généralement que peu d'effet sur les marchés actions, la parution des statistiques, publiées par ces mêmes agences, est incertaine.



'Le shutdown intervient au pire moment car il y a une incertitude sur l'état réel de l'économie américaine et sur l'évolution de la politique monétaire', reconnaît Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Et, 'comme il est probable que les chiffres de l'emploi de vendredi ne soient pas publiés, un grand flou artistique devrait perdurer pour le moment', ajoute-t-il.

En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du niveau de chômage en Europe. En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,3%, contre 6,2% en juillet, tandis que celui de l'UE est resté stable à 5,9%, selon les chiffres publiés par Eurostat.



L'office statistique estime que 13,09 millions de personnes dans l'UE, dont 10,84 millions dans la zone euro, étaient au chômage en août. Par rapport à juillet, le chômage a augmenté de 39 000 dans l'UE et de 11 000 dans la zone euro.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,70% (-1pt), tandis que l'OAT de même échéance est à 3,51% (-1pt).

Dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce lancer son offre publique d'achat (OPA) sur 89bio, au prix de 14,50 USD par action, plus un droit à la valeur conditionnelle non négociable (CVR) pour recevoir certains paiements d'étape pouvant atteindre 6 USD par action.

BASF a annoncé jeudi qu'elle conserverait finalement son activité Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), estimant être 'le meilleur propriétaire' pour la faire croître. Cette division, scindée en 2023, devrait générer 4 milliards d'euros de flux de trésorerie cumulés entre 2024 et 2030, selon le groupe chimique allemand.

Siemens AG étudierait ses options pour céder sa participation de 71% dans Siemens Healthineers, selon Bloomberg. Parmi les scénarios envisagés : un spin-off de la majorité des actions, qui interviendrait au plus tôt en 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Enfin, Pékin restreint l'accès de Nokia et Ericsson à ses réseaux télécoms, rapporte le Financial Times jeudi. Les contrats des deux équipementiers européens sont désormais soumis à des contrôles de sécurité nationale dits 'boîtes noires', réalisés par l'Administration du cyberespace de Chine (CAC), sans transparence sur les critères utilisés.