Marché : en recul face à l'attentisme de la BCE

Les Bourses européennes cèdent globalement du terrain ce vendredi (-0,5% à Londres et à Francfort, -0,4% à Paris, -0,3% à Madrid), au lendemain d'une réunion de la BCE faisant ressortir une certaine réticence à assouplir sa politique monétaire.



Au terme de sa réunion, son conseil des gouverneurs a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'L'économie a continué de croître en dépit du contexte mondial difficile. Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques', jugeait-il.



'Comme prévu, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés', note UBS, soulignant surtout que 'la conférence de presse a suggéré que la probabilité d'une réduction à venir pourrait être moins forte qu'estimé auparavant'.



'Sa présidente Christine Lagarde a confirmé lors de la conférence de presse l'impression que la BCE ne baissera pas ses taux directeurs dans les mois à venir, préférant les maintenir inchangés', confirme Commerzbank.



'Bien qu'elle ait décrit les perspectives économiques avec un peu plus d'optimisme, elle n'a pas pointé de 'risques à la hausse' globaux', poursuit la banque allemande, qui s'attend toujours à un maintien du taux de dépôt à 2% au moins jusqu'à fin 2026.



Les chiffres de l'inflation dévoilés dans la matinée semblent d'ailleurs de nature à conforter la BCE dans sa position attentiste : selon une estimation rapide d'Eurostat, les prix à la consommation auraient augmenté de 2,1% sur un an en octobre.



Ce taux annuel, en baisse après 2,2% observé en septembre et proche de la cible de l'institution monétaire, camoufle néanmoins une hausse des prix des services en légère accélération à 3,4% pour le mois qui s'achève (contre 3,2% en septembre).



Au chapitre des valeurs, les investisseurs sanctionnent nettement les publications trimestrielles de Scor (-7%), Spie (-5%), AXA et TF1 (-3%) à Paris, mais ils acclament celle de Viridien (+23%), marquée par une rentabilité en forte amélioration.