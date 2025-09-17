Marché : hésitant à l'approche du verdict du FOMC

Les Bourses européennes évoluent globalement en ordre dispersé (-0,7% à Milan, stabilité à Madrid et à Paris, +0,2% à Londres et à Francfort), à quelques heures du verdict tant attendu de la Réserve fédérale.



C'est à 20h00, heure de l'Europe centrale, que la Fed annoncera ses décisions prises lors de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), annonce qui sera suivie d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.



Si une baisse de taux de 25 points de base est presqu'unanimement anticipée par les traders, ils devraient se montrer attentifs à tout signal pouvant présager d'autres baisses ultérieures, lors des deux réunions de fin octobre et de décembre.



Dans cette optique, les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation de l'institution, mais surtout des éventuelles modifications que Jerome Powell apportera à son discours.



'Il est peu probable que Powell s'engage sur un calendrier, des objectifs ou de futures réductions de taux, mais il pourrait bien indiquer la voie baissière dans laquelle les taux vont aller, en vue d'un retour vers une politique neutre', indique Michael Brown.



'Si de telles remarques pourraient sembler a priori relativement anodines, elles représentent malgré tout un risque négatif pour les marchés', prévient d'ailleurs cet analyste de marchés chez Pepperstone.



Il souligne en effet que les marchés intègrent déjà un assouplissement de 75 points de base dès cette année et un retour à taux terminal de 3% d'ici à la fin juin 2026, 'un niveau ambitieux qui semble presque impossible à atteindre'.



En attendant ce rendez-vous ce soir, les investisseurs ont pris connaissance ce matin du taux d'inflation annuel en août au Royaume-Uni, stable à 3,8% en données totales, mais en repli de 0,2 point à 3,6% en sous-jacent.



Concernant la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est finalement établi à 2% le mois dernier, stable par rapport à juillet, selon Eurostat qui révise ainsi en légère baisse son estimation rapide pour le mois d'août qui était de 2,1%.



Dans l'actualité des valeurs, ProSiebenSat.1 lâche plus de 5% à Francfort, au lendemain d'une révision à la baisse par le groupe de médias de ses objectifs annuels, sur la base d'une tendance publicitaire plus difficile qu'attendu.



Inditex gagne plus de 1% à Madrid, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 52 euros sur le titre du groupe textile, exploitant notamment l'enseigne Zara.