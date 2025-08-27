Marché : hésitant face à la situation en France

Les Bourses européennes se montrent hésitantes (stabilité à Londres et Paris, mais -0,5% à Francfort et -0,7% à Madrid), partagées entre inquiétudes au sujet de la France et espoirs à propos de l'IA à quelques heures de la publication de Nvidia.



La perspective de voir François Bayrou abandonner prochainement la tête du gouvernement français est venue raviver les inquiétudes suscitées par la situation politique et financière en France, mises de côté depuis plusieurs mois.



'Septembre n'a jamais été aussi lourd d'enjeux', prévient Fidel Martin, le président d'Exoé, pointant un risque d'instabilité politique aiguë, de paralysie institutionnelle et de pression accrue sur les finances publiques et les marchés financiers.



Si les inquiétudes à propos de la France ont affecté mardi l'ensemble des marchés européens, comme l'a montré une volatilité au plus haut depuis trois semaines sur l'Euro STOXX 50, elles n'ont guère ému Wall Street à ce stade.



En dépit aussi de la vive polémique entourant le possible limogeage de Lisa Cook, une gouverneure de la Fed réputée proche de Jerome Powell, le Dow Jones a repris 0,3%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont gagné plus de 0,4%.



Les indices américains ont profité en particulier d'un gain de 1% de Nvidia, sur fond d'espoirs de la publication ce soir, de chiffres bien meilleurs que prévu de la part du fabricant de puces spécialisées pour l'intelligence artificielle.



'Les bénéfices du deuxième trimestre des grandes entreprises technologiques ont été robustes et généralisés, la plupart ayant dépassé à la fois les estimations de ventes et de BPA pour le deuxième trimestre', rappelle Mark Haefele.



'Les prévisions ont également tenu bon et les revenus du cloud sur les plus grandes plateformes ont augmenté de plus de 25% d'une année sur l'autre au cours du trimestre de juin', poursuit ce CIO d'UBS Global Wealth Management.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, ageas reste stable à Bruxelles malgré la publication par l'assureur de résultats semestriels en forte progression grâce à de solides performances en activité non-vie, lui permettant de rehausser des objectifs.



Givaudan cède 1% à Zurich après la présentation par le groupe d'arômes et de parfums de sa stratégie et de ses objectifs sur cinq ans, ainsi que de l'annonce de la nomination d'un cadre dirigeant de Danone comme futur CEO en mars 2026.