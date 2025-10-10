Marché : investisseurs attentistes, les regards se tournent vers Paris

Pas de mouvement, ce matin, sur les principales places boursières européennes : Paris, Francfort et Londres évoluent à proximité immédiate de leur point d'équilibre.

Les investisseurs restent suspendus à la nomination d'un nouveau premier ministre dans l'Hexagone. Les marchés ont semblé rassurés après la déclaration de Sébastien Lecornu, semblant écarter l'idée d'une dissolution de l'Assemblée à très court terme.

Alors que les chefs de partis et chefs de groupes à l'Assemblée - à l'exception du RN et de LFI, qui n'ont pas été invités - sont attendus à l'Élysée en début d'après-midi, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans l'après-midi le nom d'un nouveau chef de gouvernement.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se détend de 2 pts à 2,67%, tandis que l'OAT de même échéance recule de 3 pts à 3,49%, soit un spread de 82 pb.

'Une détente durable du risque entourant la France sur les marchés financiers semble improbable car le problème initial, avant l'instabilité politique, était celui de la trajectoire budgétaire avec un déficit intenable', souligne toutefois Alexandre Baradez, analyste chez IG.

Selon lui, une suspension temporaire de la réforme des retraites n'apporterait aucune solution concrète de ce point de vue-là et ne ferait que décaler le problème. 'Et c'est probablement ce que ne manqueront pas de rappeler les agences de notation Moody's et S&P Global fin octobre et en novembre, après la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch il y a quelques semaines...', prévient le professionnel.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Rolls-Royce Submarines annonce la signature d'un protocole d'accord avec Siemens visant à renforcer la collaboration en matière d'ingénierie numérique et à optimiser les processus de conception et de production.

Rheinmetall annonce qu'il va fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne Skyranger 35, installés sur les châssis de chars de combat Leopard 1, une commande dont la valeur se chiffre en centaines de millions d'euros.

AstraZeneca annonce un investissement de 4,5 milliards de dollars dans sa nouvelle usine de fabrication en Virginie. Cet investissement permettra de soutenir la capacité de fabrication d'une gamme plus large de médicaments, y compris les traitements contre le cancer.

ABB annonce la modernisation des systèmes d'automatisation de la centrale à gaz Maxima (900 MW) d'ENGIE aux Pays-Bas. Le projet vise à assurer la fiabilité opérationnelle et à préparer l'installation à un futur co-fonctionnement à l'hydrogène vert.