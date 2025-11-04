Marché : l'heure est à la consolidation en Europe

L'heure est clairement à la consolidation sur les places européennes (-1,1% à Londres, -1,5% à Madrid, -1,6% à Paris, -1,7% à Francfort), d'autant plus que les publications de la matinée ne suscitent guère d'enthousiasme dans l'ensemble.



Faisant un point sur la saison des résultats, Bank of America note que 'la croissance des BPA européens au 3e trimestre est devenue négative en raison de l'automobile, mais reste bien supérieure aux attentes du consensus grâce aux valeurs financières'.



'Les financières restent le secteur le plus apprécié après un parcours exceptionnel, mais elles ont commencé à sous-performer pour la première fois depuis 2023', juge-t-elle, pointant des risques 'plus difficiles à ignorer'.



'Nous pensons que les primes de risque sous-évaluent le risque macroéconomique, avec une marge de progression qui nous laisse à des positions sous-pondérer sur les banques et négative sur le Stoxx 600', poursuit BofA.



Parmi les publications de la matinée, bp cède 1% à Londres malgré des résultats meilleurs que prévu du géant énergétique au titre du troisième trimestre et une révision à la hausse de son programme de cessions d'actifs.



S'ils saluent plutôt les trimestriels du groupe de technologies médicales Philips (+2% à Amsterdam) et de l'équipementier sanitaire Geberit (+1% à Zurich), les opérateurs boudent ceux du spécialiste des dialyses Fresenius MedCare (-6% à Francfort).



Telefonica décroche de 10% à Madrid, l'opérateur télécoms ayant officialisé un abaissement de 50% du montant de son dividende annuel, une décision qui coïncide avec la présentation d'un nouveau plan stratégique.



De même, Edenred dévisse de 8% à Paris, la présentation des objectifs du groupe de solutions de paiements, à l'occasion de la présentation de son plan stratégique Amplify25-28, ne satisfaisant pas les investisseurs.