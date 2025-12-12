Marché : l'optimisme prévaut sur les places européennes

L'optimisme prévaut ce vendredi sur les places européennes (+0,2% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,6% à Milan et à Madrid, +0,7% à Paris), dans le sillage des gains affichés la veille par plusieurs indices actions américains.



Le Dow Jones a progressé jeudi soir de plus de 1,3% à 48 704 après avoir établi dans la journée un nouveau record historique au-delà de 48 756, tandis que le S&P 500 avançait de 0,2% à 6 901, à une vingtaine de points de ses plus hauts absolus.



Les marchés ont plutôt bien digéré les dernières annonces de la Fed, qui s'est abstenue de tenir un discours trop restrictif malgré la solidité de l'économie américaine et des fortes divergences de vues au sein du FOMC.



Le rendez-vous de la Fed étant désormais passé, l'horizon parait dégagé pour le traditionnel "rally de fin d'année", à la faveur d'habillages de bilan sur les valeurs gagnantes de l'année écoulée et de premières prises de positions pour la suivante.



"Nous voyons un potentiel de hausse supplémentaire pour les actions de la zone euro, soutenues par une amélioration des perspectives cycliques, un contexte structurel plus favorable et des valorisations raisonnables", juge UBS Global WM.



"Nous prévoyons que les bénéfices seront le principal moteur des rendements des actions, et nous prévoyons qu'ils s'accéléreront de 7% en 2026 et de 18% en 2027 après trois années de stagnation", poursuit l'établissement suisse.



Au chapitre des statistiques du jour, on notera une confirmation de l'inflation annuelle en Allemagne et en France, à respectivement 2,3% et 0,9% en novembre, ainsi qu'un rebond de 1,1% de la production industrielle britannique en octobre.



Dans l'actualité des valeurs, Wendel s'adjuge plus de 5% à Paris, salué pour les annonces de la société à l'occasion de sa journée investisseurs, dont un objectif de rendre plus de 1,6 milliard d'euros à ses actionnaires d'ici fin 2030.



UBS grimpe de 4% à Zurich, alors que des parlementaires suisses lui proposerait un compromis entre un renforcement des exigences de fonds propres et la préservation de sa compétitivité internationale, selon le Neue Zürcher Zeitung.