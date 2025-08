Marché : la confiance tente de revenir

Publié le 04/08/2025 à 11:28 Zonebourse.com Partager

Les Bourses européennes se redressent ce lundi (+0,5% à Londres, +1% à Paris, +1,3% à Francfort, +1,7% à Milan), reprenant leurs esprits après une fin de semaine dernière difficile sur fond d'un regain d'inquiétude dans le dossier commercial.



Les places du vieux continent ont en effet été plombées, comme le reste des marchés mondiaux, par les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump aux pays qui n'avaient pas encore conclu d'accord avec les Etats-Unis.



Les investisseurs semblent néanmoins désireux de profiter de cette chute récente pour se positionner à l'achat sur les actions européennes, alors que des analystes tirent un bilan plutôt encourageant des nombreuses publications du mois écoulé.



'La saison des résultats européens a maintenant dépassé son pic, avec des résultats d'environ 80% de la capitalisation boursière du Stoxx 600', pointe Panmure Liberum, soulignant que 'dans l'ensemble, les résultats ont été meilleurs que prévu'.



'Les BPA ont augmenté de 10% en glissement annuel au deuxième trimestre, soit 15% de plus que les estimations', précise la société de gestion britannique, ajoutant toutefois que ces chiffres 'masquent de forts contrastes entre les secteurs'.



'Les actions de consommation portent le poids de la faible demande mondiale, des droits de douane américains et du dollar faible, mais les banques, les services financiers et la technologie ont enregistré un autre trimestre solide', explique-t-elle.



Les publications d'entreprises devraient rester relativement nombreuses ces jours-ci, avec par exemple celles de bp, DHL, Siemens, Ahold Delhaize et Allianz en Europe, ou encore d'AMD, Caterpillar, Pfizer et Disney aux Etats-Unis.



La semaine sera aussi rythmée par des données d'activités telles que les indices PMI composites ou les chiffres de la production industrielle en France et en Allemagne, ainsi que par la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).



'Nous nous attendons à ce que cette réunion débouche sur une nouvelle réduction du taux directeur de 25 points de base, maintenant la trajectoire d'un assouplissement monétaire trimestriel', pronostique Goldman Sachs.