Marché : la direction devra encore être cherchée du côté des statistiques

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression jeudi à l'ouverture suite aux indicateurs économiques encourageants publiés la veille en Europe et aux Etats-Unis et dans l'attente d'une fin de semaine qui s'annonce encore très riche en statistiques de premier plan Outre-Atlantique.



Vers 8h05, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - progresse de 38 points à 8 138 points, annonçant une poursuite de la timide hausse signée mercredi.



Le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un gain de 0,2% à 8 087 points, bien aidée par la progression de Stellantis, qui reprenait plus de 7% dans le sillage d'un relèvement de recommandation d'UBS et par le rebond d'Airbus (+4%) suite au début de semaine compliqué qu'avait essuyé l'avionneur du fait des problèmes de logiciels constatés sur ses A320.



Si l'ambiance s'est révélée relativement terne sur les autres places du Vieux Continent, avec des replis de 0,1% à Francfort et Londres et un Euro STOXX 50 qui grappillait péniblement 0,1% à la clôture, la tendance a dans l'ensemble été soutenue par la publication d'indices d'activité PMI dans les services ayant surpris à la hausse.



La dynamique est également restée favorable du côté de Wall Street, où les indicateurs d'hier ont conforté l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et donc d'une poursuite des baisses des taux de la Fed, entre ralentissement confirmé du marché de l'emploi (ADP) et un indice ISM des services solide ayant montré une meilleure maîtrise de l'inflation dans le secteur tertiaire.



Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait 0,9%, le S&P 500 progressait de 0,3% et le Nasdaq avançait de 0,2%.



Pour conforter ou tempérer cette impression positive, les investisseurs surveilleront cet après-midi les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ainsi que les données privées du cabinet Challenger sur les licenciements.



En zone euro, ce sont les ventes au détail pour les mois d'octobre, attendues à 11h00, qui constitueront le principal rendez-vous du jour.



Pour autant, les marchés resteront surtout focalisés sur la parution, prévue demain, de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.



A Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de plus de 2,3% jeudi en fin de séance suite à une adjudication réussie d'obligations souveraines qui a rassuré les investisseurs suite à l'accès de fièvre qui avait frappé le compartiment obligataire japonais en début de semaine sur fond d'incertitudes quant à l'évolution des taux.



Le dollar reprend un peu d'altitude après son repli des derniers jours dû la probabilité grandissante que la Fed abaisse de nouveau ses taux directeurs en décembre et à la rumeur insistante de la possible nomination à la tête de la Fed de Kevin Hassett, un proche collaborateur de Donald Trump, dont la grande proximité avec le président suscite la méfiance des investisseurs, très attachés à l'indépendance de la banque centrale américaine.



L'euro perd actuellement 0,1% à 1,656 face au billet vert.



Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le rendement des Treasuries à dix ans accuse un repli de trois points de base vers 4,05%.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, perd 0,7 points de base à 2,7450%, tandis que le dix ans français (OAT) se détend symboliquement de de 0,4 point à 3,4910%.



Les prix du pétrole avancent pour la deuxième séance consécutive, les investisseurs se concentrant la réunion infructueuse à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, alors que Kiev revendique la destruction d'une portion d'un oléoduc russe qui avait déjà été ciblé quelques semaines auparavant.



Le baril de Brent prend 0,6% au-delà de 63 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,7% à près de 59,4 dollars.