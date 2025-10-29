Marché : la prudence limite les mouvements en attendant la Réserve fédérale

La Bourse de Paris est attendue sur de faibles variations mercredi en début de séance, à quelques heures de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui devrait réduire ses taux directeurs pour la seconde fois en un peu plus de deux mois.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de dix points à 8221 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt prudent.



La Fed doit officialiser les conclusions de son comité stratégique (FOMC) dans un communiqué qui sera publié après la clôture des marchés européens, à 19h00, et qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président Jerome Powell.



Face à la récente dégradation du marché du travail aux Etats-Unis et à une inflation qui paraît désormais mieux maîtrisée, la banque centrale américaine devrait annoncer la poursuite de son cycle d'assouplissement monétaire en optant pour une nouvelle réduction du loyer de l'argent de 25 points de base, après celle déjà décidée le 18 septembre.



Mais c'est surtout la tonalité du discours de Jerome Powell, le patron de l'institution, qui sera particulièrement scrutée par les marchés, lesquels espèrent pouvoir préciser à l'occasion leurs anticipations pour les mois à venir, à commencer par la perspective d'une baisse de taux supplémentaire dès le mois de décembre.



Un éventuel éclaircissement de sa stratégie pour les mois à venir devrait contribuer à conforter la trajectoire haussière des marchés boursiers, qui ont récemment volé de records en records, aux Etats-Unis comme en Europe.



'S'il reconnaît que l'inflation se calme et laisse entendre que la réduction du bilan de la Fed pourrait bientôt s'arrêter, les marchés parieront encore davantage sur une baisse de 25 points de base en décembre et la tendance en profitera', souligne un trader.



'A l'inverse, s'il insiste sur les effets persistants des tarifs douaniers et sur l'incertitude inhérente à la politique monétaire, on risque de se prendre une claque', prévient le professionnel.



Les réunions de politique monétaire de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, attendues demain, pourraient ajouter à la prudence, les deux banques centrales devant maintenir leurs taux à leurs niveaux actuels, avant de possibles assouplissements à venir.



'Avec des valorisations proches des sommets cycliques et l'incertitude politique toujours présente, les investisseurs restent attentifs aux prochaines réunions des banques centrales pour connaître la direction à prendre', estime Michaël Lok, le directeur des investissements et co-directeur général de la gestion d'actifs chez UBP.



Autre facteur de nervosité pour les investisseurs, la saison des résultats aux Etats-Unis va entrer dans une phase critique ce soir avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont parfois jugés tendus.



En Europe, plusieurs poids lourds de la cote dont adidas, BASF, Bic, Deutsche Bank, Equinor, Mercedes-Benz Santander ou encore UBS ont dévoilé leurs performances ce matin.



Un certain optimisme continue en outre d'entourer les questions commerciales, Donald Trump ayant déclaré dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine.



'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.



Les rendements souverains américains reculent légèrement dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante, ce qui conduit le rendement du papier à dix ans à refluer en direction de ses plus bas annuels, vers 3,98%.



Sur le Vieux Continent, le taux du dix ans allemand reste figé vers 2,62% de même ainsi que celui de l'OAT à 3,42%.



Les devises varient peu avant les annonces attendues de la Fed. L'euro recule un peu face au dollar, qui se hisse vers 1,1635, mais la paire reste confortablement installée au sein de son récent trading range allant de 1,16 à 1,17.



Le pétrole reste orienté à la hausse, mais ralentit son avance en raison des anticipations d'une nouvelle augmentation de la production de l'Opep+, qui contrebalance le sentiment positif suscité par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Le Brent progresse de 0,4% à près de 64,7 dollars le baril après avoir enfoncé hier le support des 65 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 0,4% à 60,4 dollars.



L'or tente également de rebondir après sa récente correction, qui l'avait ramené en-dessous des 4.000 dollars l'once en raison de sorties massives d'ETF ayant enregistré d'importantes prises de bénéfices. Le métal jaune reprend timidement 0,3% à 3.996.9 dollars ce matin.