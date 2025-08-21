Marché : la prudence prévaut toujours à New York

A l'image de la séance précédente, celle de mercredi s'est achevée en terrain négatif pour deux grands indices américains sur trois, reflétant toujours une perte d'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques.



A la clôture, le Dow Jones a grappillé moins de 0,1% à 44.938 points, mais le S&P 500 a cédé plus de 0,2% à moins de 6.396 points, alignant ainsi une quatrième séance de baisse d'affilée, et le Nasdaq Composite a lâché près de 0,7% à 21.173 points.



Les incertitudes sur la teneur du discours que tiendra vendredi Jerome Powell, le président de la Fed, alors que la situation économique des Etats-Unis commençait à susciter quelques inquiétudes quand à la politique monétaire à attendre à la rentrée.



Les valeurs de la 'tech', qui ont largement profité ces derniers mois de la perspective de baisses de taux, ont assez logiquement pâti de prises de bénéfices sur les grands noms comme Amazon (-1,7%), Apple (-2%) ou Microsoft (-2%).



Le secteur avait d'autant plus du plomb dans l'aile que selon un rapport du MIT, 95% des projets pilotes en IA générative échouent dans les entreprises, et que Sam Altman (OpenAI) comparait récemment l'IA à une bulle spéculative similaire à celle d'Internet.



Si la Fed hantait les esprits, les minutes de la dernière réunion du FOMC parues en cours de séance n'ont guère suscité d'intérêt. 'Ce procès-verbal sera périmé car la réunion a eu lieu avant le rapport sur l'emploi de juillet', prévenait BofA vendredi.



Sur le front des valeurs, Target a dévissé de 6,3% après la publication de résultats de deuxième trimestre mitigés, ainsi que l'annonce du choix de son COO Michael Fiddelke pour succéder à Brian Cornell comme CEO en février prochain.



En revanche, TJX Companies a grimpé de 2,7% à la suite d'un relèvement d'objectifs annuels, pour refléter des résultats trimestriels supérieurs à son plan et des effets de changes moins négatifs qu'estimé précédemment.



En dehors de ces deux distributeurs, les investisseurs ont accueilli favorablement la publication trimestrielle du fabricant de semiconducteurs Analog Devices (+6,3%), marquée par de fortes hausses à la fois pour les bénéfices et les revenus.



En revanche, Estée Lauder a lâché 3,7% le groupe de cosmétiques ayant averti que son bénéfice sur le nouvel exercice fiscal n'atteindrait pas les prévisions du marché, à l'occasion de la publication de ses résultats 2024-25.