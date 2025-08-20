La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de faiblesse mercredi dans un marché extrêmement prudent à deux jours du discours que Jerome Powell doit prononcer à l'occasion du symposium économique de Jackson Hole, considéré par les investisseurs comme l'élément décisif de la semaine.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - recule de 23,5 points à 7971,5 points, annonçant un début de séance plutôt frileux.



Les investisseurs restent sur leurs gardes avant le coup d'envoi, demain, de la réunion annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming), à l'occasion de laquelle le président de la Réserve, Jerome Powell, a prévu d'intervenir vendredi à 16h00 (heure de Paris).



Si les marchés continuent d'anticiper à hauteur de 85% une baisse de taux de 25 points à l'issue de la réunion du mois de septembre, à en croire l'outil FedWatch du CME, certains économistes redoutent que le patron de la Fed se garde de toute annonce spectaculaire pour s'en tenir à l'approche attentiste ('wait and see') qu'il privilégie depuis plusieurs mois maintenant.



Les incertitudes sur la teneur des propos de Jerome Powell ont lourdement pesé sur Wall Street hier, et plus particulièrement sur le compartiment technologique en raison de sa forte sensibilité à l'évolution des taux, ce qui se traduisait par un repli de 1,5% du Nasdaq Composite à la clôture.



D'un côté, l'activité montre quelques signes de décélération, ce qui justifie un des mesures de soutien, mais de l'autre, l'inflation continue de résister, ce qui fait redouter à certains l'installation d'un scénario 'stagflationniste', marqué par une croissance faible et des pressions persistantes sur les prix.



'La façon dont Powell va réagir aux récents signes allant dans le sens d'une stagflation sera déterminante', préviennent les analystes de Bank of America.



'Va-t-il s'inquiéter des récentes révisions à la baisse des chiffres de l'emploi, ou au contraire pencher pour la thèse d'un ralentissement de l'offre sur le marché du travail?', s'interroge la banque d'affaires.



'Notre équipe de taux pense en tout cas qu'il ne sera pas aussi accommodant que ce qu'attend le marché', avertit BofA.



Chez Saxo Banque, on pense aussi que Jerome Powell s'abstiendra de fournir des indications claires sur la décision que prendre la banque centrale le mois prochain.



'La Fed doit encore prendre connaissance de données cruciales d'ici là, notamment les chiffres de l'emploi, de l'inflation (CPI) et des prix à la production (PPI) d'août, sachant que ces derniers seront particulièrement scrutés après le sursaut observé en juillet', insiste la banque scandinave.



Dans ce contexte, les intervenants ne veulent rien entreprendre de significatif, tout le monde semble en position d'attente et le marché se montre extrêmement calme avec des transactions virtuellement à l'arrêt.





En attendant le rendez-vous majeur de Jackson Hole, les investisseurs suivront dans le courant de la matinée les chiffres d'inflation en zone euro, qui seront cruciaux pour évaluer la future trajectoire de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Malgré le réveil des prix dans certains pays d'Europe, l'inflation définitive devrait s'établir à 2% au mois de juillet, un chiffre conforme à l'objectif de l'institution, qui pourrait lui permettre de poursuivre ses baisses de taux afin de restaurer une compétitivité européenne notamment mise à mal par la récente chute du dollar.



La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale est également au programme du jour, même si ces 'minutes' tomberont à 20h00, après la clôture des marchés d'actions américains.



Concernant les résultats, les comptes du distributeur 'discount' américain Target seront surveillés de près afin d'évaluer la santé de la consommation aux Etats-Unis, un autre motif de préoccupation des marchés depuis quelques semaines.



La prudence des marchés d'actions se retrouve du côté de l'obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans recule vers 4,30%, ce qui témoigne d'un moindre appétit pour le risque.



L'euro se traite sans grand changement, autour de 1,1630 dollar, les cambistes restant logiquement attentistes avant l'intervention de Jerome Powell.



Le baril de brut léger américain remonte quant à lui de 0,8% au-delà de 62,2 dollars, alors que les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi.