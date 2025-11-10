Marché : la semaine démarre de fort bonne humeur

Les Bourses européennes commencent la semaine de fort bonne humeur (+1% à Londres, +1,4% à Paris, +1,8% à Francfort, +2% à Milan), portées par les espoirs d'une prochain accord à Washington pour mettre un terme au 'shutdown'.



Le désaccord au Sénat sur les questions budgétaires semble en effet toucher à sa fin puisque huit sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.



'Une fois que les administrations fédérales affectées rouvriront, les marchés seront confrontés à une vague de publication de données qui avaient été retardées', met en avant l'équipe de recherche économique de Deutsche Bank.



'Le précédent historique de la fermeture de 2013 suggère que le rapport sur l'emploi de septembre pourrait être parmi les premiers à être publié, potentiellement dans les trois jours ouvrables suivant la réouverture', poursuit la banque allemande.



'Nous nous attendons à ce que les créations de postes rebondissent fortement, avec des prévisions de +75 000, ce qui maintiendra le taux de chômage stable à 4,3%. Nous pourrions avoir ces chiffres jeudi ou vendredi', pronostique-t-elle.



De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre de nombreuses données dans les prochains jours, dont l'indice ZEW en Allemagne, le taux de chômage en France, ou encore des estimations de PIB dans la zone euro et au Royaume-Uni.



Au chapitre des publications d'entreprises, sont par exemple attendues cette semaine celles de Cisco, Disney et Applied Materials aux Etats-Unis, ou de Vodafone, Infineon, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz et Richemont en Europe.



Pour l'heure, Hannover Re gagne près de 2% à Francfort, salué pour un relèvement par le réassureur de son objectif de bénéfice net pour 2025 et l'annonce de celui pour 2026, à l'occasion d'une publication trimestrielle meilleure que prévu.



Almirall bondit de plus de 7% à Madrid, le laboratoire pharmaceutique ayant fait part d'une forte dynamique de croissance de ses ventes et de ses résultats sur neuf mois, le mettant en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels.