Marché : le rebond amorcé la veille devrait se prolonger

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin alors que le Sénat américain s'est prononcé dans la nuit en faveur d'un texte de loi visant à mettre fin au blocage partiel des administrations fédérales après 41 jours de paralysie.



Vers 8h10, le contrat 'future' - livraison fin novembre - sur l'indice CAC 40 progresse de 38 points à 8 100,5 points, annonçant une poursuite du rebond amorcé la veille (+6,3%) mais dans des volumes qui s'annoncent relativement limités en ce jour férié de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.



L'accord, conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre, doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.



'Cela veut dire que le gouvernement américain pourrait rouvrir dès mercredi, après le jour de l'Armistice, si la Chambre des représentants devait soutenir le texte qui vise à financer les services publics', indique Kenneth Broux, le responsable de la recherche devises et taux à la Société Générale, basé à Londres.



L'accord permet d'améliorer les perspectives pour la croissance économique américaine à un moment, celui de la fin de l'année, où les marchés d'actions américains prennent généralement le chemin de la hausse, ce qui constitue un élément porteur.



Les capitaux devraient donc continuer à revenir sur le marché et la tendance haussière se poursuivre après la spectaculaire reprise en 'V' signée hier soir à New York.



Avec la perspective de la résolution du 'shutdown', le Nasdaq a signé sa plus forte hausse depuis mai dernier, après avoir subi sa pire correction hebdomadaire en six mois (-3%) la semaine passée.



Le rebond a surtout été emmené par l'envol des fabricants de puces comme Nvidia (+5,8%), AMD (+4,5%) ou Micron (+6,6%).



L'indice VIX de la volatilité, le baromètre de la peur à Wall Street qui s'était tendu vers 22,7 vendredi, a rechuté de 8% vers 17,6, soit une baisse de 22% en quelques heures.



La réouverture des services publics pourrait par ailleurs annoncer une déferlante de statistiques économiques dans les jours à venir après quasiment six semaines de disette.



D'après Kenneth Broux, l'analyste de SG, le Département américain du travail pourrait publier le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre dès ce vendredi.



Reste à savoir si la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis permettra aux marchés boursiers mondiaux de se remettre sur de bons rails après les tumultes de la semaine dernière.



'Ce ne sont pas les niveaux de valorisations qui poussent les marchés en territoire baissier, ce sont les récessions', rappelle Neil Wilson, stratégiste chez Saxo Banque.



'C'est la raison pour laquelle les conséquences du 'shutdown' commençaient à inquiéter Wall Street', souligne-t-il.



L'analyste marché fait valoir que si les marchés d'actions américains ont plutôt bien résisté à la récente séquence de consolidation, il s'inquiète aussi de la détérioration des indicateurs techniques du S&P 500, qui a enfoncé en fin de semaine dernière le support technique important des 6750 points.



D'après Neil Wilson, il convient désormais de surveiller avec attention les seuils de 6550 puis 6500 points.



A Paris, le CAC 40pourrait bien tester aujourd'hui la zone des 8100 points, dont le franchissement ouvrirait la voie au prochain objectif des 8150 points, selon les analystes graphiques.