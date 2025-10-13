Marché : le ton plus conciliant de Trump redonne de l'élan aux places financières

Les principales places boursières européennes sont en vert ce matin, Paris mène la danse (+0,6%) devant Francfort (+0,5%) et Londres, un peu plus en retrait (+0,1%).



La nomination d'un nouveau gouvernement en France ce week-end a permis de rassurer - temporairement - les investisseurs, même si le 'socle commun' sur lequel se tient le Premier ministre semble de plus en plus étroit.



Alors que les marchés mondiaux ont brutalement décroché vendredi sur fond de guerre commerciale USA/Chine - Trump brandissant une nouvelle fois la menace de droits de douane exorbitants à l'encontre de Pékin - le président états-unien a adopté un ton plus conciliant ces dernières heures, indiquant vouloir 'aider la Chine et non lui nuire' et laissant la porte ouverte à une solution entre Pékin et Washington, notamment autour des terres rares.



Pointant une 'dissonance entre valorisations et signaux de tension sous-jacents', Dorian Raimond, Directeur du Trading et de la Stratégie obligataire - Hilbert Investment Solutions, estime toutefois que la prudence reste de mise. 'La concentration extrême des performances et le tarissement des flux mécaniques plaident pour une phase d'ajustement, alors que les fissures apparentes dans le monde du non-coté pourraient faire caisse de résonance en cas de correction', indique-t-il.



Par ailleurs, la séance du jour s'annonce calme sur le front des statistiques puisqu'aucune donnée de premier ordre ne doit être publiée aujourd'hui.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue à 2,63% (stable), tandis que l'OAT de même échéance est à 3,47% (+1pt), soit un spread de 84 pb.

L'euro gagne 0,2% face au billet vert, à 1,16 USD. À Londres, le Brent s'apprécie de 2,8%, à 63,8 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a annoncé lundi avoir conclu un accord qualifié d''historique' avec l'administration Trump en vue de baisser les prix de ses médicaments commercialisés aux États-Unis, son premier marché au niveau mondial.



Par ailleurs, Roche a annoncé qu'elle présentera plus de 30 résumés sur plus de 10 types de cancer lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.