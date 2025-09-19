Marché : le vent en poupe pour la fin de semaine

Les Bourses européennes ont majoritairement le vent en poupe (stabilité à Londres, +0,1% à Francfort, +0,6% à Madrid et à Milan, +0,7% à Paris), dans le sillage de marchés actions américains toujours au mieux de leur forme.



Alors que le trimestre boursier touche à sa fin ce vendredi, séance des '4 sorcières', les indices américains continuent de monter, à l'image du S&P 500 qui a signé jeudi des plus hauts historiques à la fois en séance et à la clôture.



Pour rappel, le marché a semblé apprécier que la Fed américaine évoque une poursuite de ses mesures de soutien en indiquant privilégier l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



'Cela veut dire que la Réserve fédérale est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance', réagit ce matin Michael Brown, stratégiste de recherche senior chez Pepperstone.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions, qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices robustes d'entreprises (qui pourraient là encore s'améliorer) tient toujours debout', juge-t-il.



Au sujet de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi un maintien de son taux directeur à 4%, à une majorité de 7 voix, alors que 2 membres ont voté en faveur d'une réduction de 25 point de base.



'Le message était que la barre pour les futures réductions est plus élevée', estime un économiste de Bank of America, qui s'attend désormais à ce que la BoE réduise son taux à 3,5% en février et avril 2026, et non plus en novembre et février.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Aumovio s'adjuge plus de 4% à Francfort, au lendemain de la finalisation de sa scission d'avec Continental, opération saluée par UBS qui entame une couverture du titre avec une recommandation 'achat'.



Stellantis grimpe de 4% à Paris et à Milan, aidé par Berenberg qui a relevé jeudi soir de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur le titre du constructeur automobile franco-italo-américain, avec un objectif de cours rehaussé.