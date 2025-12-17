Parmi les places européennes ce mercredi, Londres se distingue clairement (+1,7%), loin devant des gains de 0,6% à Milan, de 0,2% à Francfort et une stagnation à Paris) sur fond de nouvelles rassurantes du côté de l'inflation.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est en effet ressorti en augmentation de 3,2% sur un an en novembre 2025, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui observé en octobre.



Cet apaisement des tensions inflationnistes vient conforter l'hypothèse d'une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre, que les économistes attendent ce jeudi à l'issue de sa réunion.



"Il sera intéressant de voir dans les commentaires qualitatifs si les chiffres de ce jour modifient le scénario de base de l'un des 4 membres du comité censés continuer à voter pour un statu quo", réagit-on chez Panmure Liberum.



Autre nouvelle encourageante à la veille de la décision de la BCE (pour laquelle un maintien des taux directeurs est anticipée), le taux d'inflation annuel de la zone euro a été révisé en baisse de 0,1 point à un niveau stable de 2,1% en novembre.



De nature à plaider pour une politique monétaire plus accommodante, ces chiffres interviennent alors que le climat des affaires en Allemagne se détériore encore, au vu de l'indice Ifo qui tombe à 87,6 en décembre contre 88 le mois précédent.



"Le sentiment économique souffre clairement du fait que, contrairement aux annonces du gouvernement, il n'y a pas eu de réformes économiques larges à l'automne. Cela affaiblit l'impact de son plan budgétaire", réagit Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, Generali gagne près de 2% à Milan, profitant d'un relèvement de recommandation chez UBS de "vente" à "achat" sur le titre de l'assureur, avec un objectif de cours remonté fortement de 23,7 à 40 euros.



De même, Société Générale grimpe de plus de 3% à Paris, sur fond de propos favorables de Bank of America qui fait figurer le titre du groupe bancaire parmi ses "25 actions pour 2026" et sur sa liste Europe 1 des meilleures idées.