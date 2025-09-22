Marché : les Bourses européennes se cherchent une direction

Les Bourses européennes sont hésitantes ce matin : Francfort recule de 0,4%, Paris lâche 0,2% tandis que Londres grappille 0,1%.



La semaine passée, le discours plutôt accommodant tenue par la Fed a permis de lever les inquiétudes des investisseurs, qui ont tranquillement pu reprendre leurs achats, en particulier sur les valeurs technologiques.



Stephen Miran, le dernier arrivé au sein du FOMC, s'exprimera cet après-midi sur la politique monétaire à l'occasion d'une conférence économique organisée à New York, avant les discours très attendus que tiendront Michelle Bowman et surtout Jerome Powell à l'occasion d'événements distincts.



Cette semaine, les investisseurs vont pouvoir digérer cette semaine les dernière statistiques économiques afin de se faire une idée de la conjoncture, en espérant que les chiffres à venir confirmeront le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité évoqué par la Fed.



De l'autre côté de l'Atlantique, le gouvernement américain publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie la lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.



En Europe, la publication économique la plus attendue de la semaine sera celle des indicateurs PMI 'flash' pour le mois de septembre, attendue demain. Les analystes anticipent une amélioration progressive de l'activité manufacturière, tandis que la croissance des services devrait s'être légèrement tassée depuis août.



L'euro gagne 0,2% face au billet vert, à 1,176$.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable vers 2,74% tandis que l'OAT de même échéance est stable à 3,55%.



Les prix du pétrole poursuivent leur dynamique haussière de la semaine passée, avec un Brent qui avance de 0,4% vers 67 dollars le baril à Londres.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ericsson va alimenter la majorité du réseau mobile de nouvelle génération du fournisseur de services de communications (CSP) britannique VodafoneThree.Ce partenariat de huit ans porte sur un montant de 12,5 milliards de couronnes suédoises (près de 1 milliard de livres sterling).



AstraZeneca annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de Tezspire (tezepelumab) dans le traitement de la polypose naso-sinusienne chronique (CRSwNP) chez l'adulte.



La laboratoire anglo-suédois a aussi reçu l'approbation du CHMP pour Koselugo (selumetinib) pour le traitement des neurofibromes plexiformes symptomatiques et inopérables chez les adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1).