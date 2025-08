Marché : les indices se remettent dans le bon sens de la marche

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin avant la publication des derniers indices PMI et ISM des services en Europe et aux Etats-Unis, des indicateurs très attendus alors que les derniers indicateurs économiques ont suscité des questions.



Vers 8h00, le contrat 'future' - livraison fin août - sur l'indice CAC 40 avance de 13,5 points à 7651 points, annonçant une poursuite du rebond de 1,1% amorcé la veille.



Les marchés d'actions devraient repartir à la hausse alors que le début de matinée sera rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les économies de la zone euro.



Dans leur version préliminaire, publiée à la fin du mois de juillet, ces statistiques avaient montré que la croissance du secteur tertiaire s'était légèrement accélérée dans le bloc communautaire le mois passé.



D'après les PMI, la zone euro devrait ainsi enregistrer une expansion 'soutenue' au troisième trimestre, une perspective qu'il conviendra toutefois de confirmer avec les données du jour.



Les analystes redoutent en effet que la persistance des tensions commerciales, qui se sont encore accentuées lors de la semaine écoulée, finissent par saper le moral des chefs d'entreprise.



La journée sera également marquée par la parution, cet après-midi, de l'indice ISM des services aux Etats-Unis qui devrait là encore montrer une expansion du secteur, bien que le coup de froid sur les échanges internationaux menace de plus en plus de peser sur l'économie réelle.



La séance sera animée, enfin, par de nouveaux résultats trimestriels, en l'occurrence ceux de Caterpillar et Pfizer, qui paraîtront avant ceux du fabricant de processeurs AMD attendus dans la soirée après la clôture de Wall Street.



Hier soir, le spécialiste de l'IA prédictive Palantir a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels, ce qui lui valait de progresser de 5% en transactions électroniques.



La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par le renforcement d'une baisse des taux de la Fed en septembre, un scénario désormais anticipé par plus de 90% des traders selon l'outil FedWatch du CME.



L'indice Dow Jones a repris 1,3%, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq 1,9%, les trois indices ayant ainsi effacé plus de la moitié des pertes essuyées la semaine dernière.



'On ne peut cependant qu'être surpris de voir à quel point les marchés semblent avoir complètement ignoré le message qui se cache derrière le rapport franchement faible sur l'emploi paru vendredi', commentent les stratèges de Danske Bank.



'En clair, les marchés d'actions ne semblent pas du tout s'inquiéter, à ce stade, d'un possible ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis', ajoute la banque danoise.



La spectaculaire embellie ayant suivi les derniers chiffres de l'emploi - qui sont venus renforcer l'hypothèse d'une prochaine réduction du loyer de l'argent - se poursuit sur le compartiment obligataire.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans continue de se détendre vers 4,20%, tandis que celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, est pratiquement inchangé à 2,62%.



Après sa chute de vendredi, consécutive aux chiffres moins bons que prévu de l'emploi, le dollar poursuit son rebond, même si l'euro tente de s'accrocher au seuil de 1,1550.



Après leurs mouvements importants de la veille, dus à l'annonce par l'Opep+ d'une augmentation de sa production et aux menaces de Donald Trump contre l'Inde en raison de ses achats de pétrole russe, les cours du brut se stabilisent mardi matin.



Le Brent est inchangé ou presque à 68,8 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) n'évolue pas beaucoup plus, autour de 66,3 dollars.