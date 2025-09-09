Marché : les investisseurs gardent leur calme, comme un air de déjà vu en France

La Bourse de Paris devrait débuter en très légère baisse mardi matin au lendemain de l'officialisation de la chute du gouvernement Bayrou, une nouvelle déjà bien intégrée par les marchés qui pourrait cependant générer un regain de volatilité sur le marché de la dette française



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 7,5 points à 7733,5 points, laissant entrevoir un recul symbolique à l'ouverture.



Suite à l'échec hier du vote de confiance qu'il avait sollicité devant l'Assemblée nationale, qui a obtenu 194 voix pour et 364 contre, le Premier ministre François Bayrou est attendu ce matin à l'Elysée afin de remettre sa démission au président de la République Emmanuel Macron.



La France se retrouve donc dans la même situation qu'à la fin de l'année dernière, après le départ de Michel Barnier, et devrait connaître son cinquième Premier Ministre en trois ans, signe de la grande instabilité politique qui règne désormais le pays.



Sachant que le résultat du vote était largement attendu, l'attention des investisseurs va désormais sur la suite des événements politiques à attendre dans l'Hexagone.



'Macron dispose de deux options: nommer un nouveau Premier ministre capable de rassembler la coalition actuellement au pouvoir, ou bien dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives', rappelle Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone suite à l'échec hier du vote de confiance qu'il avait sollicité devant l'Assemblée nationale, qui a obtenu 194 voix pour et 364 contre.'



Selon les observateurs et au vu des récents sondages, la première option apparaît de loin la plus probable, de nouvelles élections ayant peu de chances de modifier l'équilibre politique', souligne le stratège.



De son point de vue, la France s'achemine ainsi vers une nouvelle période prolongée d'incertitude.



'Mais quel que soit son choix final, le futur chef du gouvernement devrait se heurter à de fortes résistances pour faire adopter les coupes budgétaires jugées nécessaires au redressement des finances publiques, un dossier qui a déjà coûté leur poste à Michel Barnier puis François Bayrou', prévient Michael Brown.



Suite à ces nouveaux développements, le 'spread' - ou l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - sera particulièrement suivi aujourd'hui sur le compartiment obligataire.



A la faveur du puissant mouvement de détente des taux longs qui s'est opéré depuis vendredi dernier et les chiffres plus faibles que prévu de l'emploi américain, celui-ci s'était contracté vers 76 points de base hier, un niveau jugé encore rassurant par les traders.



Mais le risque d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pourrait se traduire par un nouvel écartement du spread, préviennent les analystes.



'En cas de scénario extrême et de démission du président Emmanuel Macron, le spread français dépasserait largement les 100 points de base justifiant alors une intervention de la BCE pour limiter les effets de contagion sur les taux des pays périphériques, dans le cadre de l'instrument de protection de la transmission de la politique monétaire', avertissent les équipes d'Ostrum AM.



Si une dissolution constituerait sans doute une mauvaise surprise pour les marchés, susceptible d'entraîner une nouvelle sous-performance du CAC par rapport à ses homologues européens, l'impact reste pour l'instant contenu sur le marché des changes, l'euro progressant vers 1,1780 face au dollar, toujours proches de ses sommets de quatre ans.



Insensible à la situation politique française, la Bourse de New York a fini en hausse mardi, avec à la clé un nouveau record pour le Nasdaq Composite, portée par les anticipations grandissantes de prochaines baisses de taux de la Fed.



Les valeurs de croissance et les petites capitalisations ont surperformé, notamment dans les secteurs liés à la technologie et à la consommation, considérés comme les grands gagnants d'un environnement de taux bas.



En attendant les données sur l'inflation qui paraîtront dans les prochains jours, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui des révisions des chiffres de d'emploi du Département du Travail pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025, qui pourraient être fortement revus à la baisse.



Le rendement du Treasuries à dix ans poursuit son spectaculaire reflux des derniers jours, qui reflète les paris sur de prochaines baisses de taux, pour désormais s'inscrire en-dessous de 4,05%, un plancher depuis le 'Liberation Day' du mois d'avril.



Le baril continue d'évoluer à la hausse mardi alors que les acteurs du marché digèrent les derniers annonces de l'Opep+, qui a fait état dimanche d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements 'en fonction des conditions de marché ',



Le Brent progresse de 0,8% au-delà de 66,5 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renchérit de 0,8% non loin de 62,8 dollars.