Marché : les solides gains de la semaine en passe d'être préservés

La Bourse de Paris est attendue sur une petite note de faiblesse vendredi à l'ouverture, un retrait qui ne semble pas de nature à remettre en cause les gains solides engrangés ces derniers jours et qui devraient permettre au marché de boucler ce soir une semaine particulièrement faste.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 30 points à 8208 points, laissant entrevoir un repli limité dans les premiers échanges.



Grâce à son entame de semaine tonitruante, qui lui avait permis de grimper de 3,6% en trois jours et de franchir tour à tour les seuil des 8000, 8100 puis 8200 points pour atteindre un nouveau plus haut historique à près de 8281 points mercredi, l'indice parisien se dirige vers une hausse hebdomadaire de plus de 3,5%, la petite consolidation amorcée hier ayant à peine entamé les robustes performances des séances précédentes.



Pour les autres places européennes, le bilan de la semaine s'annonce favorable, mais un peu moins flatteur: le DAX allemand s'achemine vers une progression de plus de 2% et le STOXX 600 paneuropéen vers une hausse de 2,8%, ce qui leur a permis également d'atteindre des sommets absolus.



Pas si mal pour une période marquée par des inquiétudes toujours nombreuses, qu'il s'agisse des interrogations sur les valorisations des actions, de la croissance toujours molle enregistrée en Europe, de la morosité de la conjoncture chinoise, des soubresauts de la politique économique américaine ou des tensions commerciales persistantes.



'Un mot s'impose pour résumer la dynamique de marché en 2025: la résilience', jugent ainsi les équipes de Robeco, qui reconnaissent que le phénomène dans un environnement qui témoigne d'un 'équilibre instable'.



'Le changement reste la seule constante dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours plus complexe et mouvant', souligne le gestionnaire d'actifs néerlandais.



Autre facteur à prendre en compte pour expliquer le regain de forme des Bourses européennes, l'évolution des flux d'investissement, qui reste favorable aux actions du Vieux Continent et qui s'est reflétée dans le début de mouvement de rotation ayant pénalisé les valeurs américaines, technologiques en tête, depuis le début de la semaine. Signe de cette bascule, le S&P 500 affiche à ce stade de la semaine un gain minime de 0,1%.



Il n'est pas dit pour autant que les performances boursières de la fin de l'année seront équivalentes à celles de la semaine sur le point de s'achever.



Notamment parce que la hausse récente s'est appuyée pour une bonne part sur l'anticipation de mesures d'assouplissement monétaires qui pourraient ne pas forcément se concrétiser, un facteur susceptible d'inciter aux prises de profit.



Alors que les traders évaluaient il y a un mois à plus de 94% la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de la Fed en décembre, ils ne sont plus que 52% à intégrer aujourd'hui ce scénario.



Cette révision à la baisse peut être grandement attribuée à l'absence de données fraîches sur l'inflation, due à la fermeture des administrations fédérales, qui a plongé la Réserve fédérale dans le brouillard et pourrait pousser l'institution à faire preuve d'une certaine prudence lors de sa prochaine réunion.



Le retour des publications macroéconomiques, qui devraient reprendre aux Etats-Unis lors de la semaine à venir avec la réouverture des services publics, n'en sera que davantage suivi, sachant que l'économie américaine, même si elle semble pas menacée de contraction à court terme, commence à montrer des signes de décélération visibles notamment du côté du marché de l'emploi.



Mais le panorama boursier pourrait se trouver à nouveau totalement chamboulé la semaine prochaine par les résultats trimestriels de Nvidia, le géant des processeurs dédiés à l'IA, qui fera office de test pour des marchés boursiers mondiaux en quête de nouveaux catalyseurs.



En attendant, les investisseurs se pencheront, à 11h00, sur les premiers chiffres du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre, qui devraient faire ressortir une croissance de 0,2% en rythme séquentiel et de 1,3% en base annualisée.