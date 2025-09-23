Marché : les statistiques redonnent un souffle aux marchés

Les principales places boursières européennes sont en nette hausse ce matin, Paris menant la danse (+0,9%) devant Francfort (+0,7%) et Londres (+0,3%).

Les investisseurs réagissent positivement à une série de statistiques concernant le Vieux Continent.

Ainsi, le secteur privé de la zone euro a poursuivi sa croissance au mois de septembre en dépit d'une stagnation des nouvelles commandes, montrent les premiers résultats de l'enquête PMI réalisée par la banque allemande HCOB auprès des directeurs d'achat.

Son indice 'flash' composite, qui mesure l'activité dans le secteur privé, s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 51, marquant un plus haut de 16 mois.L'indice PMI dans le secteur des services s'est établi à 51,4, après 50,5 le mois dernier.



En revanche, dans l'Hexagone, après s'être quasiment stabilisée en août, la conjoncture du secteur privé s'est de nouveau dégradée en septembre, à tel point que l'activité des entreprises a enregistré sa plus forte contraction depuis cinq mois, selon les résultats préliminaires de la dernière enquête PMI de HCOB publiée ce mardi.



L'indice PMI composite 'flash' compilé par la banque allemande Hamburg Commercial Bank s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci, contre 49,8 en août, s'enfonçant bien en dessous de la barre des 50 points, témoignant d'une contraction de l'activité.



Enfin, le secteur privé britannique a poursuivi sa croissance au mois de septembre, mais le rythme de sa croissance s'est ralenti, montrent les dernières données de l'enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat.



Son indice composite PMI s'est ainsi établi à 51 en version préliminaire 'flash' ce mois-ci, en net repli par rapport au pic de 12 mois atteint en août (53,5).

'L'économie mondiale devient de plus en plus difficile à lire, les indicateurs s'entrechoquent et donnent parfois des signaux contradictoires', explique Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management.



'Aux États-Unis, par exemple, les marchés boursiers battent des records alors même que l'emploi montre des signes de faiblesse et que l'inflation progresse', s'inquiète le stratège, ajoutant que les investisseurs attendent avec impatience de voir ce que réserve le mois de septembre, dans l'espoir d'y trouver un peu plus de clarté.

Les investisseurs attendent également dans l'après-midi la publication de l'indice PMI manufacturier aux États-Unis, anticipé en baisse mais toujours au-dessus du seuil de 50 synonyme d'une expansion de l'activité.



Pour le reste de la semaine, sont attendus Outre-Atlantique des indicateurs sur le marché de l'immobilier (mercredi), le marché du travail et la croissance au deuxième trimestre (jeudi), puis la statistique mensuelle de l'inflation au sens du PCE (vendredi), sans compter les nombreuses interventions prévues par les membres de la Fed.



La journée sera ainsi marquée par le discours sur les perspectives économiques que tiendra Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, au cours d'un déjeuner organisé par la Chambre de commerce de Providence à Rhode Island.



'Autant de facteurs qui pourraient soit prolonger la hausse des marchés d'actions, soit inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices', avertit Michael Kramer, chez Mott Capital.

Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable à 2,74% tandis que l'OAT de même échéance est à 3,55%.L'euro grapille encore près de 0,1% face au billet vert et franchit les 1,18 USD.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Siemens et Merck ont signé un nouveau partenariat pour accélérer l'IA pour le développement de médicaments. Les projets comprennent le développement d'outils basés sur l'IA et d'interfaces numériques pour simplifier les processus scientifiques complexes.

Heineken a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir le portefeuille de boissons multicatégories et l'activité de vente au détail de proximité de Florida Ice and Farm Company (FIFCO).

Equinor annonce le démarrage de la production du champ sous-marin Askeladd Vest, relié au champ Askeladd en mer de Barents. Cette mise en service vise à maintenir la production de gaz naturel liquéfié (LNG) de l'usine de Melkøya à son niveau maximal jusqu'au projet Snøhvit Future prévu en 2028.

Enfin, Kone annonce avoir obtenu un contrat pour équiper les gares de la future ligne ferroviaire Ningbo-Xiangshan, longue de 60 km et comprenant 10 stations. Ce projet devrait attirer environ 1,2 million de touristes supplémentaires par an et améliorer la mobilité régionale.